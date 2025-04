Serie C, il Foggia cade in casa: il Messina vince 2-1 allo “Zaccheria”

FRANCESCO LOIACONO - Sconfitta casalinga per il Foggia, che perde 1-2 contro il Messina nella 37ª giornata del girone C di Serie C. Allo stadio “Zaccheria” si assiste a una gara ricca di occasioni e colpi di scena, decisa da una doppietta di Luciani che regala tre punti pesanti ai siciliani nella corsa salvezza.Il primo tempo si apre con un Messina subito pericoloso: al 3’ Luciani sfiora il gol, al 12’ è Dumbravanu ad andare vicino al vantaggio, e al 13’ Tordini colpisce l’incrocio dei pali con una splendida conclusione da fuori area. Il Foggia reagisce al 18’ con Emmausso, che va a un passo dal gol. Ma al 26’ il Messina sblocca il match: cross preciso di Garofalo e colpo di testa vincente di Luciani. I padroni di casa trovano il pareggio al 42’ con Orlando, bravo a deviare in rete un passaggio di Emmausso. La gioia dei rossoneri dura poco: al 45’ è ancora Luciani, sempre di testa, a firmare il nuovo vantaggio ospite.Nella ripresa, il Messina sfiora il tris all’8’ con Tordini, mentre il Foggia si rende pericoloso con Gala al 21’ e Da Riva al 24’, che però non riesce a indirizzare di testa verso la porta. Nel finale, Pedicillo manca il colpo del ko per il Messina al 41’, e al 96’ Touho ha la palla del pareggio per il Foggia ma spreca da posizione favorevole.Con questa sconfitta, il Foggia resta al sedicesimo posto con 30 punti, mentre il Messina, grazie a un successo vitale, sale a quota 22, al diciottesimo posto, tenendo vive le speranze di salvezza diretta o attraverso i playout.