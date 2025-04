San Cesario di Lecce, Cinzia Santo e Marco Antonio Varrone presentano 'Andirivieni. Dal mio Sud'

Il volume, edito da Musicaos Editore, viene presentato all’interno della rassegna finalizzata a valorizzare il Museo Civico di San Cesario di Lecce in Piazza Garibaldi





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Martedì 15 aprile, alle 19, presso il Museo Civico di San Cesario di Lecce, nell’ambito della rassegna "Il Museo parla con la città.2 – percorsi di apertura del Museo Civico d’arte contemporanea di San Cesario", Cinzia Santo e Marco Antonio Varrone presentano il libro "Andirivieni. Dal mio Sud". L’iniziativa, inoltre, si inserisce all’interno del Patto Locale della Lettura del Comune di San Cesario di Lecce.





Il volume, edito da Musicaos Editore, è una raccolta di poesie e prose brevi che raccontano le sensazioni di Cinzia Santo nel suo "andare e tornare" rispetto alla sua terra d'origine. Nata e cresciuta nel cuore del Canton Ticino, l’autrice ha radici profonde nel Salento. Figlia di emigrati pugliesi, ha sempre sentito il richiamo dei luoghi di sangue che qui diventano danza primordiale dei quattro elementi: luoghi in cui fuoco, acqua, aria e terra si fondono in un equilibrio potente e misterioso. "Andirivieni. Dal mio Sud" è un invito a scoprire, è una celebrazione di questa forza, con i versi e le riflessioni che seguono questi elementi. A impreziosire le parole, gli acquerelli di Marco Antonio Varrone, che raccontano scorci e simboli significativi del Salento. Nell’incontro letterario i testi tratti dal libro "Poesie su ciò che è giusto che muoia" e "Poesie di rinascita" vengono interpretati con gli interventi musicali di Gianni Donvito, mentre dialoga con gli autori l’editore Luciano Pagano.





Cinzia Santo, laureata in Pedagogia Curativa Clinica presso l’Università di Friburgo, da tempo si dedica alle persone affette da sordità. Per raccontare di sè preferisce il linguaggio poetico, esprimendo la sua capacità di vedere il mondo in versi.





Marco Antonio Varrone è illustratore, con all’attivo importanti esperienze professionali nell’ambito televisivo e cinematografico. I suoi lavori innovativi sono stati premiati in Festival e concorsi e ha collaborato con nomi importanti tra cui Bruno Bozzetto.





La rassegna "ll Museo parla con la città.2 – percorsi di apertura del Museo Civico d’arte contemporanea di San Cesario" rientra nel progetto "Da qui si vede tutta la città", finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitrice del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di San Cesario e sostenuto da un ricco parterre associativo che vede come capofila Astràgali Teatro e come partner di progetto AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento; TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, l’Associazione fotografica Tempo di Scatto, l’Associazione culturale Petrolio.