San Cesario di Lecce, torna il teatro per i più giovani alla Distilleria De Giorgi con 'Le Avventure dei Fratelli e delle Sorelle Pollicicchio'

SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Torna domenica 27 aprile, alle 17.30, negli spazi della Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, la rassegna "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi", ideata da Astràgali Teatro per un pubblico più giovane. L’appuntamento chiude la parte primaverile della serie di spettacoli che ha visto susseguirsi sul palco varie compagnie teatrali provenienti da ogni parte d’Italia. Questa volta i piccoli spettatori, insieme alle loro famiglie, possono assistere alla messa in scena di "Le Avventure dei Fratelli e delle Sorelle Pollicicchio" della compagnia lucana IACT - Centro Arti integrate.





L’opera, adatta a un pubblico dai 5 anni in poi, è liberamente ispirata alla famosa favola di Pollicino, scritta e interpretata da Nadia Casamassima, con la regia di Andrea Santantonio e il Disegno dal vivo di Rosita Uricchio. La storia ha come protagonisti le sorelle e i fratelli Pollicicchio che decidono di lasciare la casa e attraversare il bosco, seguendo il proprio desiderio di libertà e avventura. Nel loro cammino incontrano diversi personaggi, tra cui Volpe, Albero, Vento, che parlano loro della propria Grande Paura. Dietro la trama, l’invito a superare le paure e riflettere sulla fratellanza e la sorellanza di tutte le creature.





IAC - Centro Arti integrate ha sede a Matera e si occupa di promozione e produzione teatrale. Nei suoi percorsi propone una modalità di lavoro collaborativa in cui tutti possono trovare il giusto spazio per praticare le proprie attitudini ed abilità. Alla qualità artistica affianca un’attenzione specifica al sociale attraverso la sperimentazione, l’includere e lo scambio.





La rassegna "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi" rientra nel progetto Teatri a Sud, ideato da Astragali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.