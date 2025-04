Teramo celebra la “Festa Della Pace”, tra storia, fede e fratellanza

Seconda giornata importante per il Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga: Domenica 27 aprile, a partire dalle ore 10:30, appuntamento a Teramo per una significativa rievocazione storica della città. In un periodo in cui la parola "pace" risuona con urgenza e speranza, Teramo si prepara a rivivere un evento carico di storia e significato: la rievocazione della storica “Festa della Pace”. Un’iniziativa unica, nata per riscoprire e condividere valori universali come la solidarietà, l’amicizia tra popoli e la memoria delle nostre radici.

Il cuore pulsante dell’evento saranno i Quattro Quartieri Storici di Teramo, che dal 1559 custodiscono la tradizione di questa celebrazione. Il programma di quest’anno prevede una grande novità: per la prima volta, saranno ospiti a Teramo i prestigiosi Sbandieratori della Quintana di Ascoli Piceno, che prenderanno parte al corteo storico con spettacolari esibizioni, segnando un simbolico ponte tra due città unite dalla cultura e dal senso di comunità. L’ingresso è libero e non è richiesta alcuna prenotazione. Si tratta di un invito aperto a cittadini, famiglie, scolaresche e visitatori a partecipare a una giornata che intreccia emozione, storia e valori condivisi.

Il presidente dell'Associazione Culturale Alto Tordino, Nadia Ragonici, ha fatto da filo conduttore tra i diversi comuni per dare vita a questo straordinario evento e ha dichiarato:

"Il 27 aprile, con grande entusiasmo e dedizione, dedicheremo la giornata del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga alla città di Teramo, celebrando la ricchezza della sua cultura e la profondità della sua storia. Questa Domenica, la Prima dopo Pasqua, sarà un’occasione speciale in cui i quattro Quartieri storici della città si uniranno, come avviene da oltre vent’anni, per rievocare la storica 'Festa della Pace' del 1559, un momento di grande significato per la comunità. Per la prima volta, avremo il piacere di ospitare gli sbandieratori e i tamburini della Quintana di Ascoli Piceno, e colgo l’occasione per ringraziare sentitamente il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, per la sua preziosa disponibilità. Vi aspettiamo numerosi per una giornata intensa e coinvolgente, arricchita da eventi culturali e momenti di riflessione, in un’atmosfera di condivisione e riscoperta delle nostre radici. Uniti nella celebrazione della nostra storia, renderemo omaggio alla bellezza e alla tradizione del territorio. Un ringraziamento speciale a Marco Di Nicola, presidente BIM, per il patrocinio, al Comune di Teramo, nella persona del Sindaco Gianguido D’Alberto, al Presidente di Teramo Nostra, associazione culturale che opera sul territorio comunale e provinciale di Teramo, Piero Chiarini, e a Simonetta Sacripanti, membro del direttivo dell’Associazione Culturale Alto Tordino."

Programma della giornata

10:30 – Ritrovo davanti al Cinema Smeraldo (via Maestri del Lavoro, 4 – Teramo)

11:00 – Presentazione della giornata presso il Parco Fluviale “Davide De Carolis”. Saluti istituzionali e premiazione del contest fotografico “Un gesto di pace”

12:00 – Visita guidata alla 34ª Fiera dell’Agricoltura di Teramo (possibilità di pranzare presso gli stand)

16:00 – Ritrovo a Piazza Verdi per la rievocazione storica della “Festa della Pace”

16:30 – Corteo storico animato da figuranti in abiti d’epoca e gli Sbandieratori della Quintana di Ascoli Piceno, con sosta alla Cattedrale per l’omaggio alla Madonna delle Grazie





18:00 – Incontro simbolico tra i Quartieri a Corso De Michetti e Corso Cerulli, consegna del messaggio di pace, riflessioni, letture e musica





Per info: Nadia Ragonici 348 7920723; Simonetta Sacripanti: 334 5663273; digiuliorenato@tiscali.it.





www.borghiesentieridellalaga.org