San Michele Salentino, celebrato il congresso cittadino di Forza Italia

Francesco Zecchino eletto segretario cittadino





SAN MICHELE SALENTINO (BR) - Tanta energia, partecipazione e rinnovato entusiasmo hanno caratterizzato il congresso cittadino di Forza Italia di San Michele Salentino che si è tenuto domenica 13 aprile 2025.





Un momento di confronto e programmazione per il futuro del partito a livello locale. L’evento ha segnato un importante passo avanti per la crescita e il rafforzamento del movimento politico sul territorio, e di tutto il centrodestra unito.





Nel corso dell’assemblea, presieduta dal Dott. Mario Schena, Coordinatore Regionale Giovani Forza Italia, e dalla Coordinatrice Provinciale FI la Dott.ssa Laura De Mola, si è proceduto all’elezione del nuovo segretario cittadino. E' stato quindi eletto segretario cittadino Francesco Zecchino, da sempre vicino ai valori di Forza Italia.





"Sono onorato di ricevere questo incarico e consapevole della responsabilità che comporta. Vorrei ringraziare il nostro Commissario Regionale, l'onorevole Mauro D'Attis, per la fiducia riposta in me. Lavoreremo per consolidare la presenza di Forza Italia a San Michele Salentino ascoltando le esigenze dei cittadini, promuovendo iniziative concrete per il benessere della comunità. La squadra al mio fianco è composta da persone che hanno a cuore il desiderio e la voglia di contribuire al cambiamento e alla svolta politica per una comunità che vuole guardare al futuro con rinnovato entusiasmo" ha dichiarato con entusiasmo il segretario cittadino Francesco Zecchino "Forza Italia si conferma così una forza politica radicata nel territorio, pronta a raccogliere le sfide del futuro con una classe dirigente politica rinnovata, competente e determinata. Ringrazio infine tutti quanti i presenti a questa importante occasione".