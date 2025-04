San Severo, ordigno esplode davanti a un’abitazione: danni al portone e a un’auto

– Paura nella tarda serata di ieri a San Severo, dove unè stato fatto esplodere davanti al portone d’ingresso di un’abitazione situata in una zona residenziale della città. Nell’edificio vivono una, e suo

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’esplosione ha causato danni visibili al portone d’ingresso dell’abitazione e ha colpito anche un’auto parcheggiata nelle vicinanze.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l’area, e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire alla natura dell’ordigno e individuare eventuali responsabili.

Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e ascoltando possibili testimoni. Al momento, nessuna pista viene esclusa, incluso un atto intimidatorio.

Si tratta dell’ennesimo episodio che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nel Foggiano, territorio da tempo al centro di fenomeni legati alla criminalità organizzata e a episodi di violenza urbana.