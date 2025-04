Sanità, Picaro (FdI Bari): "Emiliano ha distrutto la sanità pugliese e ora pretende di far pagare i cittadini"

BARI - È una vera e propria bordata quella che arriva dall'On. Michele Picaro, Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Bari, contro il Governatore Michele Emiliano sulla gestione della sanità regionale. Dopo le recenti dichiarazioni del Presidente della Regione Puglia sul futuro del sistema sanitario, Picaro attacca senza mezzi termini.

"Emiliano ha distrutto la sanità pugliese e ora pretende che a pagare il conto siano i cittadini!", tuona il deputato barese. "Parliamo di 174 milioni di euro bruciati nelle ASL — tra sprechi, clientelismo e incompetenza — e oggi, senza il minimo pudore, il Presidente della Regione arriva addirittura a minacciare nuove tasse sui pugliesi se il Consiglio regionale non approverà i suoi provvedimenti. Questa non è politica, è un ricatto!"

Secondo Picaro, il fallimento della gestione sanitaria è evidente: "Liste d’attesa interminabili, ospedali al collasso, cittadini costretti a emigrare fuori regione per ricevere cure adeguate. Questa è la fotografia drammatica della nostra sanità regionale."

Il Presidente Provinciale di FdI Bari lancia un appello: "È ora di dire basta. I pugliesi sono stanchi di essere trattati come bancomat da una classe dirigente incapace. La soluzione non è tassare di più, ma governare meglio. Servono controlli seri sulla gestione delle ASL, piani di risanamento trasparenti e una vera lotta agli sprechi. La Puglia non si salva spremendo i cittadini: si salva cambiando chi la guida."

Il duro affondo di Picaro si inserisce nel clima di crescente tensione politica regionale, a pochi mesi dalle prossime sfide elettorali.