Roberta Di Laura trionfa alla competizione internazionale "Le Stelle della Danza"

ph_Massimo Danza

TARANTO - Ancora un importante successo per la danzatrice pugliese Roberta Di Laura, che si è classificata al primo posto nella categoria danza classica nell'ambito della video-competizione internazionale "Le Stelle della Danza". Un riconoscimento prestigioso assegnato da una giuria d'eccezione composta da grandi nomi del panorama tersicoreo mondiale, tra cui Isabelle Ciaravola (étoile dell'Opéra di Parigi), Ethèry Pagava, Olga Pavlova, David Haughton, Massimiliano Greco e molti altri.

La talentuosa artista tarantina si è inoltre aggiudicata anche un terzo posto nella categoria danza classica e contemporanea, distinguendosi tra numerosi partecipanti provenienti da Italia, Spagna, Polonia e Romania. Le coreografie premiate sono state le celebri variazioni di repertorio "Chopiniana" e "La Fille mal gardée", oltre al pezzo contemporaneo "I'm free", coreografato dalla stessa Di Laura.

Nata a Taranto nel 1992, Roberta Di Laura si è imposta fin da giovanissima come uno dei talenti più luminosi nel panorama internazionale della danza. Trasferitasi a Stoccarda, in Germania, ha continuato a portare alto il nome della sua città natale, brillando come danzatrice professionista, coreografa e insegnante apprezzata in tutto il mondo. A soli 20 anni è entrata a far parte del "Consiglio Internazionale della Danza" (CID) di Parigi, organismo riconosciuto dall'UNESCO.

Il suo percorso artistico è costellato di successi: dalle esibizioni nei teatri più prestigiosi, come il Teatro Olimpico di Roma e il Teatro Manzoni di Monza, alle performance internazionali in Germania, Marocco, Emirati Arabi, Inghilterra, Taiwan, Tunisia, Romania, Grecia e Spagna. Di rilievo anche le sue partecipazioni televisive su Rai, i numerosi premi ricevuti, come il "Premio Internazionale La Rosa D'Oro" presso il Parlamento Europeo a Roma, e i riconoscimenti ottenuti nei più importanti festival di danza.

Roberta Di Laura si è distinta non solo per le sue qualità artistiche, ma anche per il suo impegno nella promozione culturale della Puglia, realizzando progetti di ricerca come "In punta di piedi tra i castelli di Puglia", presentato in congressi mondiali da Atene a Tokyo.

La sua carriera vanta anche il titolo di "Ambasciatrice di Grazia e Bellezza" del Comune di Statte e premi quali il “Premio Internazionale Universum Donna”, il “Premio Cultura della Danza”, il “Premio Salento Donna” e molti altri. Il suo nome è stato inserito tra le personalità più influenti dell’anno a livello mondiale sulla rivista internazionale Stars Illustrated Magazine di New York.

Accanto all’attività artistica, Roberta ha coltivato anche il percorso accademico: dopo il diploma classico al "Liceo Archita" di Taranto, si è laureata in "Arti e Scienze dello Spettacolo" all’Università La Sapienza di Roma, frequentando successivamente corsi di perfezionamento, tra cui uno presso l’Università di Oxford.

Dalla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala al Bolshoi di Mosca, dalla Scuola del Balletto di Roma all’Accademia Vaganova di San Pietroburgo, Roberta Di Laura ha perfezionato la sua tecnica formandosi con maestri provenienti dalle più rinomate accademie internazionali. Recentemente ha curato la direzione artistica del "Tanzfestival Stuttgart" ed è stata protagonista di progetti fotografici pubblicati su riviste internazionali.

Un'artista poliedrica, cittadina del mondo, ma profondamente legata alla sua terra: Roberta Di Laura continua a portare l’eccellenza pugliese nel mondo, tra arte, cultura e passione.