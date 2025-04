Seminario giuridico sul “Mostro di Firenze Zodiac?”

BARI - “Mostro di Firenze Zodiac?” è il titolo del seminario – organizzato dall’Associazione Studenti Indipendenti Giurisprudenza – che si svolgerà lunedì 7 aprile, alle ore 15.30, nell’aula V del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in P.zza Cesare Battisti.Dopo i saluti istituzionali di Andrea Lovato, Direttore del Dipartimento, sono previsti gli interventi di Nicola Triggiani, Professore Ordinario di Diritto processuale penale e Docente nel Master in Criminologia e politiche per la sicurezza dell’Università di Bari, e di Max Proietti, divulgatore sui social di approfondimenti su casi di cronaca nera italiana e internazionale.L’incontro intende analizzare uno dei casi giudiziari italiani più controversi, ovvero gli otto duplici omicidi commessi dal c.d. mostro di Firenze tra il 1968 e il 1985, alla luce dei più recenti sviluppi che ricollegano l’assassino delle campagne fiorentine al serial killer americano Zodiac.A moderare l’incontro, i rappresentanti degli studenti Julia Coratella e Gabriele Porfido.Sono previsti crediti formativi per gli studenti che parteciperanno all’evento.