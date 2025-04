Bitonto e Grumo Appula: la Polizia di Stato intensifica i controlli contro la criminalità diffusa

BITONTO – Nell’ambito del dispositivo di controllo straordinario del territorio disposto dal Questore della Provincia di Bari, nella serata di ieri la Polizia di Stato ha messo in campo un’operazione ad ampio raggio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati nei comuni di Bitonto e Grumo Appula.

Le attività si inseriscono in una più ampia strategia elaborata dalla Questura di Bari per contrastare i fenomeni di criminalità diffusa, con particolare attenzione ai reati che incidono maggiormente sulla percezione di sicurezza e che alimentano l’allarme sociale.

Il servizio ha visto impegnate unità del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale, personale della Divisione PAS, operatori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, con un dispositivo strutturato su quattro principali obiettivi:

Rafforzamento del controllo del territorio con posti di blocco e verifiche su strada;

Controllo di locali pubblici e aree di aggregazione;

Applicazione di misure di prevenzione e repressione verso soggetti attenzionati;

Contrasto alla diffusione e al commercio illecito di sostanze stupefacenti.

Durante l’operazione è stato ispezionato un circolo ricreativo a Grumo Appula, risultato completamente abusivo, dove sono stati rinvenuti quattro apparecchi da gioco (slot machines) sprovvisti delle necessarie autorizzazioni. Gli apparecchi non erano collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e risultavano dotati di schede elettroniche clonate, in violazione degli articoli 6 e 110 del TULPS.

Complessivamente, durante l’operazione sono state identificate 145 persone, effettuate 5 perquisizioni (di cui una domiciliare), controllati 53 veicoli, e rilevate 10 infrazioni al Codice della Strada. Inoltre, sono stati ispezionati 5 esercizi pubblici.

Un’ulteriore scoperta è avvenuta a Piazza Aldo Moro, a Bitonto, dove – nel corso di un controllo mirato nei luoghi di maggiore aggregazione – sono state rinvenute all’interno delle aiuole alcune batterie di fuochi d’artificio di categoria F2, pronte per essere utilizzate, in condizioni di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica.

L’operazione conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel rafforzare la sicurezza urbana e nel contrastare ogni forma di illegalità sul territorio.