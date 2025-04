Serie A, Atalanta-Lecce 1-1: Karlsson illude i salentini, Retegui pareggia su rigore

Atalanta Calcio fb

FRANCESCO LOIACONO – Finisce 1-1 la sfida tra Atalanta e Lecce al “Gewiss Stadium”, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai salentini, avanti per larghi tratti della gara, ma raggiunti nella ripresa dagli orobici.

Nel primo tempo è il Lecce a farsi subito pericoloso: al 23’ Coulibaly sfiora il vantaggio, mentre tre minuti più tardi è Karlsson a sfiorare il gol. Al 29’ il premio agli sforzi giallorossi arriva: Karlsson trasforma un calcio di rigore assegnato dopo un fallo di mano di Hien, rilevato al VAR. L’Atalanta reagisce con Pasalic, che al 34’ sfiora il pareggio.

La ripresa si apre con i padroni di casa all’attacco: Lookman, al 1’, va vicino al gol. Al 10’ è invece Pierotti del Lecce a sprecare una buona occasione per raddoppiare. Al 17’ Karlsson non centra la porta su punizione, mentre Cuadrado, al 20’, non riesce a indirizzare di testa verso la rete.

Al 24’ arriva l’episodio che cambia la partita: calcio di rigore per l’Atalanta per un fallo di Karlsson su Cuadrado. Dal dischetto Retegui è freddissimo e firma l’1-1. Due minuti più tardi ancora Retegui, stavolta di testa, colpisce il palo, sfiorando la rimonta.

Con questo pareggio il Lecce resta quartultimo con 27 punti, mentre l’Atalanta sale a 65 punti, consolidando il terzo posto in classifica.