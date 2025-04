Serie A, Atalanta-Lecce: sfida cruciale per Champions e salvezza

– Tutto pronto per il match dellache vedrà oppostidomani sera, alle, al. Due squadre con obiettivi diametralmente opposti ma ugualmente determinanti: i bergamaschi per sognare la Champions League, i salentini per restare aggrappati alla salvezza.

Lecce: ultima chiamata salvezza

Reduce da una pesante sconfitta casalinga contro il Como per 0-3, il Lecce è chiamato a una prova d’orgoglio in trasferta contro una delle squadre più in forma del campionato. Il tecnico Marco Giampaolo dovrà però fare i conti con assenze pesanti: Gaby Jean è out per infortunio, mentre Krstovic e Berisha sono squalificati.

Con un assetto offensivo rivisitato, spazio dunque a Rebic e Morente in attacco, supportati a centrocampo da Helgason, regista designato, e dagli esterni Ramadani e Pierotti. Una formazione che dovrà trovare compattezza e determinazione per strappare punti vitali nella corsa salvezza.

Atalanta: obiettivo Europa che conta

Sull’altro fronte, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini arriva carica dopo la prestigiosa vittoria per 1-0 contro il Milan al “Meazza”, che ha rilanciato le ambizioni Champions dei nerazzurri. Anche i bergamaschi dovranno però fare a meno di alcuni elementi chiave: Posch, Scalvini e Kolasinac, tutti fermi ai box per problemi muscolari.

Nonostante le defezioni, Gasperini può contare su un reparto offensivo temibile con Lookman sulla trequarti e la coppia De Ketelaere-Retegui in avanti. Ederson e Zappacosta saranno chiamati a dare spinta e copertura sulle fasce.

I precedenti e la direzione arbitrale

A dirigere l’incontro sarà Federico La Penna della sezione di Roma. L’ultimo precedente in Serie A tra le due squadre a Bergamo risale al 30 dicembre 2023, quando l’Atalanta si impose per 1-0 grazie a una rete di Lookman al 13’ del secondo tempo.

Una partita da dentro o fuori

Con l’Atalanta in piena corsa Champions e il Lecce a caccia disperata di punti salvezza, quella di domani sera si preannuncia come una sfida ad alta tensione. Ogni errore potrà essere decisivo, ogni occasione potrà cambiare il destino di una stagione.