Serie C, Foggia: due squalificati per i Play Out contro il Messina. Fuori De Lucia e Camigliano

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone C di, in vista dei delicati, ildovrà fare a meno di due elementi chiave della rosa: il portieree il difensore, entrambi

Per De Lucia, riserva tra i pali, il Giudice Sportivo ha disposto due giornate di squalifica. Il provvedimento arriva a seguito di un episodio avvenuto al termine della sfida contro il Picerno, conclusasi 0-0 al “Curcio” nella 38ª giornata di campionato. Il portiere, pur essendo rimasto in panchina per tutta la gara, ha tentato di colpire con una testata un calciatore avversario, anch’egli in panchina. Un gesto grave che priverà il Foggia della sua esperienza nelle due gare decisive.

De Lucia, classe 1995, ha disputato 17 partite in questo campionato con i rossoneri. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Virtus Entella, Frosinone, Feralpi Salò, Bari, Catanzaro, Taranto, Latina, Parma Under 19, Fondi e nei settori giovanili del Fondi stesso.

Un turno di stop anche per il difensore Agostino Camigliano, ammonito per proteste contro il Picerno e già diffidato. Camigliano salterà così la gara d’andata dei Play Out in programma il 10 maggio al “San Filippo” di Messina, ma sarà nuovamente a disposizione per il ritorno il 17 maggio allo “Zaccheria”.

Il centrale, classe 1994, ha totalizzato 26 presenze in questa stagione con la maglia del Foggia. Il suo percorso professionale lo ha visto impegnato con Ancona, Pro Vercelli, Cosenza, Reggiana, Cittadella, Udinese, Juve Stabia, Trapani, Virtus Entella, Brescia, Seregno e nel vivaio del Brescia.

L’assenza dei due rappresenta un problema in più per il tecnico del Foggia, chiamato a gestire una sfida ad altissima tensione contro un Messina motivato a salvarsi. I rossoneri, infatti, dovranno vincere il doppio confronto per evitare la retrocessione in Serie D e mantenere la categoria.

La missione salvezza del Foggia inizia con due assenze pesanti e un solo obiettivo: restare in Serie C.