Serie C, girone C: Altamura sfida l’Avellino. Foggia a caccia della salvezza

- Ultima giornata della fase regolare nel girone C di Serie C. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Cerignola al "D'Angelo", l’Altamura tornerà in campo domani alle 20, sfidando l’Avellino al "Partenio-Lombardi". Gli irpini, vittoriosi 2-1 contro il Sorrento al "Viviani" di Potenza, hanno conquistato la promozione diretta in Serie B e festeggeranno di fronte al proprio pubblico. L’Altamura, invece, proverà a conquistare punti preziosi per mantenere il tredicesimo posto in classifica.

Il Cerignola, già sicuro del secondo posto e pronto per i Play Off che scatteranno il 18 maggio, ospiterà il Latina al "Monterisi". I laziali arrivano dal successo per 1-0 contro il Potenza al "Francioni" e cercheranno di chiudere al meglio la stagione regolare.

Momento delicato per il Foggia, che dopo la sconfitta interna per 2-1 contro il Messina allo "Zaccheria" sarà impegnato al "Curcio" contro il Picerno. I lucani, che hanno riposato nella scorsa giornata a causa dell’esclusione della Turris dal campionato, sono avversari ostici. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria per evitare i Play Out e salvarsi direttamente.

Il Monopoli, invece, osserverà un turno di riposo: avrebbe dovuto affrontare il Taranto, anch’esso escluso dalla Serie C.

La trentottesima giornata promette emozioni e verdetti decisivi per molte squadre, tra chi sogna la promozione e chi lotta per la salvezza.