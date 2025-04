Serie C, Girone C: volata finale per Foggia, Monopoli e Cerignola nella 37ª giornata

- Si accende la corsa salvezza e promozione nel, dove le squadre pugliesi si giocano punti decisivi nella 37ª giornata del campionato. Dopo i risultati altalenanti dell'ultimo turno,tornano in campo con obiettivi ben precisi.

Foggia, obbligo vittoria contro il Messina

Reduce dalla sconfitta per 3-2 contro il Crotone allo “Scida”, il Foggia cerca riscatto tra le mura amiche dello Zaccheria, dove domani alle 18:30 affronterà il Messina. I siciliani, fermi nella scorsa giornata a causa del turno di riposo (avrebbero dovuto affrontare la Turris, ormai esclusa dal campionato), arrivano con più energie ma con meno ritmo partita.

Per i rossoneri, vincere è fondamentale per avvicinarsi alla salvezza diretta in un finale di stagione che si preannuncia infuocato.

Monopoli a caccia del terzo posto contro un Giugliano in forma

Il Monopoli, battuto per 1-0 dall’Avellino al “Partenio-Lombardi” nella 36ª giornata, è chiamato a una prova di carattere davanti al pubblico del “Veneziani” contro un Giugliano in grande spolvero, reduce dal 5-0 rifilato al Sorrento al “De Cristofaro”.

Per i biancoverdi l’obiettivo è difendere il terzo posto, ma servirà una prestazione perfetta per arginare la squadra campana, in netta crescita.

Cerignola, vittoria obbligata per continuare a sognare la B

Infine, l’Audace Cerignola, dopo il ko interno per 2-4 contro il Benevento al “Monterisi”, affronterà in trasferta l’Altamura allo stadio “D’Angelo”. I padroni di casa vengono da una sconfitta per 2-0 sul campo del Trapani, ma hanno ancora bisogno di punti per consolidare il quattordicesimo posto, utile in chiave playout.

Per i gialloblù, sarà fondamentale conquistare i tre punti per restare agganciati al treno promozione e sperare ancora in un clamoroso salto in Serie B.

Ultimi 180 minuti di fuoco in Serie C: la Puglia calcistica è pronta a lottare fino all’ultimo secondo.

