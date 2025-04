Serie A: il Lecce ospita il Como: al “Via del Mare” sfida salvezza nella 33ª giornata

- Domani pomeriggio, alle, iltorna in campo alper affrontare il, nella gara valida per la. I salentini, reduci dalla sconfitta per, sono chiamati a vincere per avvicinarsi all’obiettivo salvezza, sempre più vicino ma ancora da blindare.

Lecce, servono i tre punti per respirare

Il tecnico Marco Giampaolo dovrà fare i conti con alcune assenze importanti: Gaby Jean, Gonzalez e Marchwinski non saranno della partita a causa di infortuni. Scelte obbligate quindi, con Pierret e Pierotti sulle corsie esterne, Helgason in cabina di regia e il tandem offensivo composto da Krstovic e Morente.

I giallorossi, spinti dal pubblico di casa, punteranno sulla determinazione e sull’aggressività per portare a casa un risultato fondamentale.

Como in fiducia, ma senza Dossena e Sergi Roberto

Dall’altra parte, il Como guidato da Cesc Fabregas arriva galvanizzato dal successo per 1-0 contro il Torino al “Sinigaglia”. I lariani vogliono continuare a risalire la classifica e consolidare il tredicesimo posto, anche se dovranno fare a meno di Dossena e Sergi Roberto, entrambi fermi per problemi muscolari.

Nel modulo disegnato dallo spagnolo, spazio a Caqueret e Perrone come esterni, Diao sulla trequarti e il duo offensivo formato da Doubickas e Nico Paz.

Precedente storico e direzione arbitrale

A dirigere l’incontro sarà Simone Sozza della sezione di Seregno, in provincia di Monza. Curiosità: l’ultimo incrocio tra Lecce e Como nella massima serie giocato al “Via del Mare” risale al 19 marzo 1989, quando la sfida si concluse sullo 0-0.

Tutto pronto dunque per una partita che vale molto, se non tutto, nella corsa salvezza. Lecce e Como, due filosofie a confronto con in palio punti pesantissimi.