Serie C, il Cerignola cade ad Altamura: decide Palermo di testa

Il Cerignola esce sconfitto per 1-0 dal “D’Angelo” contro l’Altamura nella trentasettesima giornata del girone C di Serie C. Una partita combattuta, in cui gli ofantini hanno creato diverse occasioni ma sono stati puniti da un colpo di testa di Palermo nella ripresa. Con questo risultato, il Cerignola resta al secondo posto con 64 punti, mentre l’Altamura sale a quota 37, in tredicesima posizione.

Nel primo tempo, al 14’ è Cuppone ad andare vicino al vantaggio per il Cerignola, mentre un minuto dopo è Salvemini a provarci senza successo con un destro impreciso. Al 44’ Cuppone trova anche la via del gol, ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco.

Nella ripresa i padroni di casa crescono e sfiorano il vantaggio già al 3’ con Rolando. All’11’ è Manè a sprecare una buona chance. Il gol che decide il match arriva al 26’: Palermo svetta su cross proprio di Manè e batte il portiere del Cerignola. Al 38’ Rolando va vicino al raddoppio, mentre al 92’ è Sainz Maza a sfiorare il pareggio per gli ofantini.

Una battuta d’arresto per il Cerignola, che dovrà ora difendere la seconda piazza nell’ultimo turno, mentre l’Altamura può respirare in ottica salvezza.