Un affascinante viaggio tra classico e jazz: il J and C Quartet celebra la fusione musicale a Palazzo delle Arti Beltrani

TRANI – Un appuntamento imperdibile attende gli amanti della musica domenica 27 aprile alle ore 21:00 (porta ore 20:30) presso il suggestivo Palazzo delle Arti Beltrani, nella raffinata cornice della Sala G. Beltrani. Nell’ambito della Nuova Stagione Artistica 2025, sarà protagonista il Jazz and Classical Quartet con il concerto “Classicamente… jazzando”, che promette un’esplosione di emozioni e sonorità ibride tra jazz e musica classica.

Il J and C Quartet, formato da talentuosi musicisti pugliesi, nasce dal desiderio di unire due mondi musicali apparentemente distanti: il rigore della musica classica e l’improvvisazione tipica del jazz. Fortemente ispirati dai grandi Claude Bolling e Jacques Loussier, gli artisti porteranno in scena un repertorio raffinato che spazierà da Bach reinterpretato in chiave jazz a brani tratti dalle celebri suite di Bolling, tra cui “Baroque and Blue” e “Sentimentale”.

Sul palco si esibiranno:

Francesco Scoditti al flauto

Vito Della Valle di Pompei al pianoforte

Franco Giancaspro alla batteria

Gianni Posa al contrabbasso

Fondato dallo stesso Posa, il quartetto rappresenta una “via alternativa” nella musica d’autore, dove l’equilibrio tra melodia, armonia e libertà d’espressione diventa protagonista assoluto. Ogni brano diventa così un viaggio sonoro, accessibile e avvincente per esperti e neofiti.

Biglietti e abbonamenti

🎟️ Biglietti disponibili al botteghino di Palazzo Beltrani (Via Beltrani 51, Trani) e online su Vivaticket

Poltrona numerata: € 15,00

Poltrona numerata soci partner: € 12,00

📅 Possibilità di abbonamenti annuali per la stagione 2025, tra cui:

“Gold” (€ 400): accesso illimitato a tutti gli eventi

“A tutta Musica” (€ 185): 19 eventi

“Musica a Corte” (€ 145): 11 concerti domenicali

“Teatro” (€ 50): 5 spettacoli teatrali

📲 Novità: è attivo anche il numero WhatsApp +39 392 3892767 per prenotazioni e assistenza, con catalogo digitale degli eventi.

ℹ️ Info:

Tel: 0883 500044

Email: info@palazzodelleartibeltrani.it

Brochure eventi: Consulta qui

Con il patrocinio della Città di Trani, della Provincia BAT, della Regione Puglia e la media partnership di Radio Selene, questo evento si preannuncia come uno dei momenti più attesi della stagione culturale. Un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dalla magia della musica senza confini.