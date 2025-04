Serie A, Juventus-Monza 2-0: gol e vittoria, ma che ingenuità Yildiz!

Juventus fb

TORINO - Non c'è pace per questa Juventus versione 2024-25. I bianconeri di Igor Tudor, dopo la sconfitta di Parma, rialzano la testa nel modo migliore: approfittano del turno favorevole e superano il Monza per 2-0 grazie ai gol di Nico Gonzalez all'11' e di Kolo Muani al 33'. Una vittoria fondamentale nella corsa Champions, ma rovinata da un episodio che rischia di pesare tantissimo sul finale di stagione.

Quando mancavano pochi secondi alla fine del recupero del primo tempo, infatti, Kenan Yildiz si è reso protagonista di un'ingenuità clamorosa: una gomitata rifilata a Bianco, che dopo l'on field review dell'arbitro Berenzoni è costata al giovane turco il cartellino rosso diretto. Una sanzione pesantissima, perché Yildiz salterà ora i due scontri diretti fondamentali contro Bologna e Lazio, tappe decisive nella lotta per il quarto posto.

Nonostante l'inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, la Juve ha gestito bene il risultato, portando a casa tre punti vitali. Con questo successo, i bianconeri tornano momentaneamente al quarto posto, con due punti di vantaggio su Roma e Bologna (che scenderà in campo domani a Udine) e tre su Fiorentina e Lazio (attese rispettivamente da impegni contro Parma e Parma all'Olimpico).

Tudor può sorridere per la reazione della squadra, ma dovrà trovare subito soluzioni per colmare l'assenza di Yildiz nelle prossime sfide decisive.