Serie A, Lecce: Helgason uomo assist nella corsa salvezza

In un campionato dove ogni punto può fare la differenza nella corsa salvezza, ilpuò contare sulla qualità e la visione di gioco del centrocampista islandese, protagonista conin questa stagione di Serie A.

Il numero 7 giallorosso, in 14 presenze, ha dimostrato di saper incidere nei momenti chiave delle partite. Il suo primo assist stagionale è arrivato nella 23ª giornata al “Tardini”, quando ha servito un pallone perfetto per la rete di Nikola Krstovic, bravo a insaccare di testa al 36’ del primo tempo nella vittoria per 3-1 sul Parma.

È stato ancora lui a trovare il passaggio vincente nella 28ª giornata contro il Milan, fornendo a Krstovic l’assist per il momentaneo 2-2 al 14’ della ripresa, in una gara poi persa 3-2 dai salentini ma che ha visto Helgason tra i migliori in campo.

Infine, nella 31ª giornata, ha messo a segno il suo terzo assist stagionale con un cross preciso che ha permesso a Federico Baschirotto di segnare di testa il gol dell’1-1 contro il Venezia al “Via del Mare”.

La capacità di Helgason di servire i compagni in area con precisione e tempismo si sta rivelando una risorsa preziosa per il Lecce, che nelle ultime giornate sarà chiamato a dare tutto per restare nella massima serie.

Con le sue giocate, l’islandese potrebbe essere uno degli uomini chiave nella volata finale verso la salvezza.