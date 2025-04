Allerta gialla per vento su tutta la Puglia: attese raffiche di burrasca da Sud-Est

– La Protezione Civile ha emesso unvalidosu tutto il territorio della

Sono previste forti correnti sud-orientali, con raffiche di burrasca che interesseranno sia le aree costiere che quelle interne della regione. Il fenomeno, di natura temporanea ma potenzialmente intensa, potrebbe causare disagi alla viabilità, danni a strutture mobili, alberi e infrastrutture elettriche, oltre a problemi nei collegamenti marittimi.

La Protezione Civile invita la popolazione alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari durante le ore di maggiore intensità del vento, e mettendo in sicurezza oggetti che potrebbero essere sollevati o spostati dalle raffiche, come vasi, tende, ombrelloni e strutture leggere.

I sindaci dei Comuni pugliesi sono stati allertati e si stanno predisponendo misure preventive per la gestione di eventuali criticità.

Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali attraverso i canali della Protezione Civile regionale e dei Comuni interessati.