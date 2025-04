"Storie di Puglia": la mostra di Gianni Berengo Gardin a Trani celebra la regione attraverso l’obiettivo del grande fotografo

TRANI – Dal 16 aprile al 30 giugno 2025, il Palazzo delle Arti Beltrani ospita “Storie di Puglia. Fotografie dall’Archivio Gianni Berengo Gardin”, una mostra monografica senza precedenti interamente dedicata alla regione pugliese attraverso lo sguardo del celebre maestro della fotografia italiana.

A cura della storica dell’arte Alessia Venditti e organizzata da Delle Arti Odv Ets, l’esposizione raccoglie 35 fotografie in bianco e nero, selezionate dallo straordinario archivio dell’autore, che vanta circa due milioni di scatti. Le immagini, realizzate negli anni Sessanta per il Touring Club Italiano, raccontano i luoghi e la vita della Puglia di allora, restituendone un ritratto autentico e suggestivo.

Berengo Gardin, classe 1930, è noto per il suo rigore compositivo e per l’uso esclusivo del bianco e nero, da lui prediletto perché “il colore distrae dal soggetto”. Il suo è un reportage che diventa narrazione visiva: nei suoi scatti si colgono i mutamenti paesaggistici, architettonici e sociali di una terra in trasformazione, come osservava già nel 1967 Giuseppe Bozzini nell’articolo “Un giardino d’incanti”, pubblicato su Le vie d’Italia.

Oltre a una sezione dedicata alla città ospitante, Trani, la mostra si sofferma su alcuni dei luoghi simbolo della Puglia immortalati dal fotografo. Alcune immagini sono inedite, altre già pubblicate nei volumi “Puglia” e “Le vie d’Italia” del Touring.

Completano il percorso espositivo due testi critici: uno a cura di Marcello Sparaventi (Centrale Fotografia di Fano) che approfondisce il contesto fotoamatoriale italiano del Novecento, e l’altro dell’architetto Mariana Soricelli che analizza l’assetto storico-urbanistico della regione negli anni Sessanta.

La mostra gode del patrocinio del Touring Club Italiano - Club di Territorio Bari BAT, della Città di Trani, della Provincia BAT, della Regione Puglia e del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi. Importante anche il contributo di PACT - Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia e il sostegno tecnico di Click Global Service.

Aperture straordinarie e visite guidate

In occasione della Festa dei Lavoratori, mercoledì 1° maggio, Palazzo Beltrani sarà aperto con orario continuato dalle 10:00 alle 20:00 (ultimo ingresso alle 19:00). La curatrice Alessia Venditti accompagnerà il pubblico in tre visite guidate speciali, previste alle ore 11:00, 12:00 e 18:00. Il biglietto, del costo di 10 euro, include l’ingresso alla mostra e l’accesso alla Pinacoteca “Ivo Scaringi”.

Info e biglietteria

Orari: martedì-domenica, 10:00–18:00 (ultimo ingresso ore 17:30) | Chiuso il lunedì

Biglietti: intero € 8,00 / ridotto € 6,00 (minori, studenti, docenti, over 65, soci Touring Club e partner)

Dove: Palazzo delle Arti Beltrani, via Beltrani 51, Trani (BT)

Online: Vivaticket – Mostra Berengo Gardin

Contatti:

Ufficio stampa:

Annamaria Natalicchio

Tel. 349 7562789

Email: ufficiostampa@sinestesiemediterranee.it