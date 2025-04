Striscia la Notizia indaga su Affari Tuoi: nel mirino anche le edizioni di Amadeus

14 aprile 2024: i concorrenti possiedono inizialmente il pacco 13, ma decidono di cambiarlo con il pacco 7, numero per loro speciale (celebrano 7 anni di matrimonio). Durante il gioco, il concorrente tenta di spiegare il significato di quel numero, ma Amadeus lo interrompe sostenendo che “spoilerare” quei numeri darebbe un vantaggio al dottore. Una spiegazione che però non regge, come fa notare Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori:

«Nella pre-intervista, ogni concorrente racconta quali sono i suoi pacchi preferiti, quindi è presumibile che saranno quelli che porteranno fino alla fine del gioco. A quel punto, se vogliamo assicurare una partita emozionante, basta accoppiare i premi importanti a questi pacchi».

Il risultato? Il concorrente accetta un'offerta da 65.000 euro, ma dentro il pacco 7, quello per loro “fortunato”, c’erano 200.000 euro.