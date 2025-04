Tacente inaugura il comitato elettorale: “C’è grande entusiasmo”

– Grande partecipazione e un clima di entusiasmo hanno caratterizzato l'inaugurazione del comitato elettorale di, candidato sindaco di Taranto, in via Giovinazzi 9, angolo corso Umberto. Un evento che ha visto la presenza di numerosi cittadini, sostenitori e membri della coalizione che appoggia la sua candidatura, composta da ben

Tacente ha accolto i presenti con un discorso di apertura che ha posto l'accento sull'importanza del comitato come “casa delle idee, dei sogni, delle proposte e dell’ascolto”. "È da qui che vogliamo costruire una Taranto diversa, più giusta, più moderna, più vicina alle persone", ha dichiarato il candidato sindaco, tracciando un futuro in cui la città possa finalmente vedere una rinascita.

Un passaggio significativo del suo intervento è stato il riferimento a Palazzo degli Uffici, simbolo attuale di una Taranto segnata dalla rassegnazione. Tacente ha dichiarato: "Quando diventerò sindaco, ci attiveremo affinché da emblema di rassegnazione diventi icona di rinascita e di speranza per Taranto". Un chiaro segno di come la sua visione per la città sia orientata verso il cambiamento e il miglioramento del contesto sociale ed economico.

La coalizione che sostiene la sua candidatura si presenta come un'unione civica e moderata, composta da volti nuovi e figure con esperienze consolidate in vari settori. Tacente ha sottolineato: "Siamo uniti da valori comuni, non da interessi. La nostra forza è la compattezza e la competenza. Non promettiamo miracoli, ma un metodo concreto e collegiale per aiutare Taranto a ritrovare la sua vocazione e a proiettarsi nel futuro con una visione chiara di città."

Il candidato ha parlato anche della partecipazione come uno degli aspetti fondamentali del suo programma: "Il nostro sarà un programma partecipato e aperto, perché Taranto ha bisogno di tornare a sentire che ogni voce conta". Il comitato, infatti, non sarà solo un luogo di campagna elettorale, ma anche uno spazio di confronto continuo con i cittadini, con raccolta di proposte e idee.

Con un sorriso e visibilmente emozionato, Tacente ha concluso: "La vostra partecipazione, oltre a inorgoglirmi, mi emoziona tanto. Forse, abbiamo sbagliato location, avremmo dovuto prendere una piazza o un teatro perché siete tantissimi. Abbiamo l'energia giusta per questa sfida. Taranto merita un governo all’altezza delle sue potenzialità".

Tra strette di mano, foto e abbracci, l’inaugurazione del comitato elettorale di Francesco Tacente ha rappresentato un momento significativo di avvicinamento alla campagna elettorale, che si preannuncia intensa e ricca di aspettative per il futuro di Taranto.