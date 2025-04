Champions League, spettacolo al Camp Nou: Barcellona e Inter pareggiano 3-3 nella semifinale d’andata

Fc Inter

BARCELLONA – Emozioni a non finire al Camp Nou dove Barcellona e Inter si sono affrontate in una vibrante semifinale d’andata di Champions League, chiusa sul 3-3 dopo una gara spettacolare e ricca di colpi di scena. Un risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno a San Siro, in programma il 6 maggio.

Partenza sprint dei nerazzurri che sorprendono il Barça dopo appena 30 secondi: Thuram, con un tocco di tacco elegante, trasforma in rete un cross basso di Dumfries, portando l’Inter sull’1-0. I ragazzi di Inzaghi continuano a spingere e trovano il raddoppio al 21’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è lo stesso Dumfries ad andare a segno con una spettacolare acrobazia in area.

Il Barcellona, però, non si lascia intimorire. Al 24’, il talento cristallino di Lamine Yamal accende la reazione blaugrana: l’ala catalana salta mezza difesa nerazzurra e infila Sommer, accorciando le distanze. Poco dopo sfiora il pareggio con un’altra azione da fuoriclasse, colpendo la traversa.

Il pari arriva comunque prima dell’intervallo con Ferran Torres, che capitalizza un perfetto assist di testa di Rapinha per il 2-2.

Nella ripresa l’Inter parte nuovamente forte e torna avanti grazie ancora a Dumfries, che al 48’ svetta più in alto di tutti su corner e firma la sua personale doppietta, riportando avanti i milanesi. Ma il vantaggio dura poco: al 56’, una conclusione potente di Rapinha si stampa sulla traversa e rimbalza sulla schiena di Sommer, finendo in rete per il definitivo 3-3.

La gara di ritorno a Milano si preannuncia infuocata, con la qualificazione per la finalissima ancora tutta da decidere. Con sei gol, tante giocate di classe e due squadre a viso aperto, l’andata ha già regalato un antipasto da sogno di una semifinale da ricordare.