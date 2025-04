Taranto, 24enne gestiva spaccio via social: arrestato dalla polizia

TARANTO - Aveva messo in piedi una vera e propria attività di spaccio "2.0", utilizzando una piattaforma di messaggistica istantanea per ricevere ordini e mostrare la merce. Un 24enne tarantino è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga, è stato posto agli arresti domiciliari.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della sezione "Falchi" della squadra mobile, il 24enne aveva creato un canale social dove pubblicava le foto dei panetti di hashish in suo possesso e gestiva le richieste dei clienti. Una volta ricevuti gli ordini, si spostava a bordo di uno scooter per effettuare le consegne a domicilio, partendo dal suo appartamento situato nel quartiere Tre Carrare.

L’attività investigativa, che andava avanti da tempo, ha portato a una perquisizione domiciliare durante la quale gli agenti hanno rinvenuto, sul tavolo della cucina, quattro panetti di hashish e diversi involucri più piccoli per un totale di circa 500 grammi. In casa sono stati sequestrati anche un taglierino e un bilancino elettronico ancora sporco della sostanza.

Durante la successiva perquisizione personale, i poliziotti hanno trovato ulteriori 20 grammi di hashish suddivisi in dosi pronte per la vendita, oltre a quattro telefoni cellulari. L’analisi di uno di questi dispositivi ha confermato l’esistenza del canale social utilizzato per lo spaccio.

Il giovane ora si trova ai domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.