Taranto, l’avvocato Francesco Tacente comunica la sua candidatura a sindaco

"Raccolgo l’invito di tante liste e mi candido a sindaco con una larga coalizione. Noi corriamo per vincere con il contributo di tutti, è una fase storica" ha dichiarato l’avvocato Francesco Tacente





TARANTO - "Raccolgo l’invito di donne, uomini, giovani e mi candido a sindaco con una larga coalizione di tante liste prevalentemente di matrice civica che può dare a Taranto stabilità e buon governo. Noi corriamo per vincere con il contributo di tutti in una fase storica per la città".





Lo afferma in una nota stampa l’avvocato Francesco Tacente, penalista patrocinante in Cassazione, 42 anni, sposato, padre di una bambina e alla prima esperienza elettorale e politica non avendo peraltro mai sottoscritto una tessera di partito.





"Nelle ultime settimane - prosegue l’avvocato Tacente - passeggiando per strada, per le aule del tribunale, il mio luogo di lavoro e in tutti gli esercizi pubblici e privati della città ho avvertito attorno a me e alla mia famiglia un affetto e una spinta emotiva che non immaginavo, segno tangibile che Taranto ha bisogno di una nuova linfa vitale per guidarla in una delicata fase storica che richiede il contributo di tutti, e nessuno si senta escluso. A differenza del 2007, della prima Giunta Stefano, Taranto non si ritrova a fare i conti con gli effetti di un dissesto finanziario che è risultato devastante per le tasche di cittadini e imprese e per il futuro di tanti giovani, ma deve individuare tramite gli elettori le donne e gli uomini più capaci per poterla amministrare nel migliore dei modi, dopo una fallimentare gestione degli equilibri politici che ha prodotto lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale, per fortuna senza le conseguenze di 18 anni fa".





L’avvocato Francesco Tacente conclude: "Non è più il momento di temporeggiare ma di guardare avanti nell’interesse di Taranto, certi di offrire alla città una proposta più ampia possibile. Le numerose liste a mio supporto stanno lavorando dal giorno successivo allo scioglimento del Consiglio comunale, nei prossimi giorni definiremo quella che ad oggi è la bozza di programma che ci vede uniti in questo entusiasmante percorso e che presenteremo assieme alla mia candidatura a sindaco di Taranto".