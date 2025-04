Taranto, pavimentazioni storiche in Città Vecchia: aggiornamento sullo stato dell’intervento

- La Struttura Commissariale del Comune di Taranto, guidata dalla dottoressa Giuliana Perrotta, informa in merito allo stato dell’intervento previsto dal Piano Interventi Isola Madre – Scheda CIS 5.10.1, Delibera CIPE 10/2018, relativo alla riqualificazione delle pavimentazioni storiche e alla sistemazione dei sottoservizi in via Duomo e via di Mezzo.