Tragedia sfiorata sulla SP172: una donna estratta dai Vigili del Fuoco dopo il ribaltamento di un’auto

– Attimi di tensione questa mattina, intorno alle 8, sullanel tratto che collegaad, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Una delle due auto è finita, causando gravi disagi al traffico e richiedendo l'intervento immediato dei soccorsi.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, una signora risultava ancora incastrata nell’abitacolo dell’auto ribaltata. L’intervento di estrazione è stato reso possibile grazie all’utilizzo di cesoie idrauliche, strumento fondamentale per liberare la vittima dalle lamiere accartocciate del veicolo. Una volta liberata, la donna è stata affidata in codice giallo al personale del 118, che l’ha immediatamente trasportata in ospedale per le necessarie cure.

Le forze dell’ordine sono intervenute per mettere in sicurezza la zona e per avviare le indagini finalizzate a ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non sono note le cause esatte che hanno portato al ribaltamento dell'auto, ma si ipotizza che possano essere state le condizioni della strada o un errore umano.

L'incidente ha causato rallentamenti sulla SP172, ma grazie alla rapida gestione delle operazioni di soccorso, la situazione è tornata sotto controllo. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni della donna coinvolta, ma, stando a quanto riferito, non sembrerebbero esserci ferite gravi.

Le indagini proseguiranno per chiarire i dettagli dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.