Trasporti, Ferrante (Mit): 'Consegnati lavori nuovo lotto Battipaglia-Taranto, opera è salto di qualità'

"Con la consegna dei lavori relativi al lotto prioritario Grassano-Bernalda, la velocizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto continua a registrare progressi importanti. Il contestuale via libera di Rfi all’iter per l'approvazione del progetto esecutivo relativo agli interventi nella stazione di Contursi, in provincia di Salerno, è un ulteriore tassello dell’ammodernamento della direttrice. Il complesso degli interventi previsti lungo la linea tra Battipaglia e Taranto assume un ruolo strategico, garantendo la riduzione dei tempi di percorrenza e l’accesso ad una linea ferroviaria dai massimi standard prestazionali a interi territori: un vero e proprio salto di qualità per i collegamenti tra Campania, Basilicata e Puglia e per lo sviluppo infrastrutturale di tutto il Mezzogiorno". "Con la consegna dei lavori relativi al lotto prioritario Grassano-Bernalda, la velocizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto continua a registrare progressi importanti. Il contestuale via libera di Rfi all’iter per l'approvazione del progetto esecutivo relativo agli interventi nella stazione di Contursi, in provincia di Salerno, è un ulteriore tassello dell’ammodernamento della direttrice. Il complesso degli interventi previsti lungo la linea tra Battipaglia e Taranto assume un ruolo strategico, garantendo la riduzione dei tempi di percorrenza e l’accesso ad una linea ferroviaria dai massimi standard prestazionali a interi territori: un vero e proprio salto di qualità per i collegamenti tra Campania, Basilicata e Puglia e per lo sviluppo infrastrutturale di tutto il Mezzogiorno".





Lo rende noto il Sottosegretario di Stato al Mit con delega alle opere commissariate, Tullio Ferrante, che aggiunge: "Nello specifico, gli interventi relativi al lotto Grassano - Bernalda, già finanziati per circa 396 milioni di euro con fondi Pnrr, consentiranno di raggiungere una velocità fino a 200 Km/h, prevedendo anche interventi di adeguamento per consentire la circolazione di treni merci più lunghi e migliorando la resilienza della linea rispetto al rischio idraulico. Continuerò a lavorare in stressa sinergia con il Commissario straordinario dell’opera Elisabetta Cucumazzo, che ringrazio, al fine di procedere spediti con i lavori e rendere sempre più concreta la velocizzazione della linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto. In un’ottica di sistema, grazie anche al completamento del primo lotto della nuova linea Av/Ac Salerno - Reggio Calabria, già dal prossimo anno i collegamenti tra Campania e Puglia saranno sensibilmente più rapidi ed efficienti. La riduzione dei divari infrastrutturali resta una priorità del nostro Governo, nella consapevolezza che - conclude Ferrante - se cresce il Sud cresce anche l’Italia".