Brindisi, venerdì 11 aprile il primo concerto della rassegna 'Emozioni in Puglia'

BRINDISI - Si terrà venerdì 11 aprile 2025 alle ore 20.30 presso Santa - Spazio Culturale (ex Convento Santa Chiara a Brindisi) il primo concerto dell’anno 2025 della rassegna Emozioni in Puglia. Protagonista sarà il duo pianistico "Maclè" formato da Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi. - Si terrà venerdì 11 aprile 2025 alle ore 20.30 presso Santa - Spazio Culturale (ex Convento Santa Chiara a Brindisi) il primo concerto dell’anno 2025 della rassegna Emozioni in Puglia. Protagonista sarà il duo pianistico "Maclè" formato da Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi.





Emozioni in Puglia è un progetto nato sotto la direzione artistica del M° Roberto De Leonardis, docente di pianoforte presso il Conservatorio di musica "Tito Schipa" di Lecce.





La Puglia è terra di emozioni per la sua bellezza paesaggistica ed architettonica e per la straordinaria capacità di accogliere talenti, solisti ed ensemble di fama internazionale. Ed è quello su cui punta il M° De Leonardis: coniugare musica e locations in una sorta di perfetta armonia.





Il Duo Maclé, si è esibito sia in Italia in Teatri di rinomanza internazionale quali il Teatro della Gioventù di Genova, il Miela di Trieste, la Sala del Vasari di Napoli, il Salone Estense di Varese, Casa Donizetti e Sala Piatti di Bergamo, il Teatro Alfieri di Torino, il Teatro delle Erbe, la Palazzina Liberty, Casa Verdi, la Biblioteca Sormani e il Teatro Dal Verme di Milano, l’Auditorium del Gonfalone, il Teatro Marcello, la Sala Baldini, il Teatro Valle e il Forum di Cultura Austriaco di Roma) quanto all’Estero (Belgio, Germania Spagna, Repubblica Ceca, Lituania, Francia, Bulgaria, Stati Uniti).





Il programma prevede l’esecuzione dei Sechs Stücke di Arnold Schönberg, dei Canti popolari finlandesi op.27 di Ferruccio Busoni, di Quattro danze slave di Antonìn Dvorak e Un americano a Parigi e la Rapsodia in Blue di George Gershwin.





Il prossimo appuntamento è previsto per il 17 maggio 2025, sempre presso lo Spazio Culturale Santa di Brindisi (ex Convento Santa Chiara); ad esibirsi sarà il Quartetto Schumann (violino, viola, violoncello e pianoforte) con un programma che prevede il Quartetto op. 15 di Gabriel Faurè e il Quartetto op. 47 di Robert Schumann.





I concerti, grazie anche alla concessione degli spazi da parte dell’Associazione Yeahjasi di Brindisi, rientrano nelle attività dell’Associazione Musicale Culturale "Le Voci dell’Arte" – APS e sono sostenute prioritariamente dalle destinazioni del 5x1000.





Ingresso libero con contributo volontario.





Per informazioni rivolgersi al numero 3296829822 nelle seguenti fasce orarie 10-12 e 18-20 o seguire la pagina facebook Levocidellarte Aps.