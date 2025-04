Trinitapoli celebra la Festa della Liberazione – 25 aprile 2025

TRINITAPOLI - Anche quest'anno, Trinitapoli si prepara a celebrare la Festa della Liberazione, in occasione del 25 aprile, con una cerimonia sobria e rispettosa, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite da S.E. il Prefetto. L'evento sarà un importante momento di riflessione e commemorazione per onorare la memoria di coloro che hanno combattuto per la libertà dell'Italia, senza la tradizionale sfilata del corteo.

Programma della Cerimonia

L'appuntamento per tutti i cittadini di Trinitapoli è fissato per le ore 8:30 presso il monumento a Salvo D'Acquisto, un luogo simbolico che ricorda il sacrificio del giovane carabiniere, medaglia d'oro al valor militare. Qui verrà deposta una corona d'alloro, un atto che sottolinea l'importanza del ricordo e della memoria storica.

Successivamente, la cerimonia proseguirà con l'omaggio al Capitano Leone, un altro protagonista della Resistenza, con l'apposizione di una corona alla memoria presso l'omonima via di Trinitapoli, a testimonianza dell'impegno e del coraggio di chi ha lottato per la libertà e la giustizia.

La giornata si concluderà con una cerimonia presso il Municipio in Piazza Umberto I, cuore della città, dove le autorità locali e la cittadinanza si ritroveranno per un momento di riflessione collettiva.

Le Autorità Presenti

A guidare questa significativa commemorazione sarà il Sindaco di Trinitapoli, Avv. Francesco di Feo, che sarà accompagnato da tutta l'Amministrazione Comunale. Saranno presenti anche la Comandante della Polizia Locale, Giuliana Veneziano, e il Comandante della Stazione Carabinieri, il Maresciallo Davide Miggiano, che, insieme alla cittadinanza, renderanno omaggio ai caduti e a coloro che hanno sacrificato la loro vita per la libertà del nostro Paese.

Invito alla Cittadinanza

L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini di Trinitapoli a partecipare con rispetto e senso di comunità, dimostrando l’importanza di vivere questo momento come un’occasione per rafforzare i legami sociali e la consapevolezza storica. La Festa della Liberazione è un'opportunità per riflettere sul valore della libertà, della democrazia e dei diritti che tutti noi oggi possiamo godere grazie ai sacrifici di chi ci ha preceduto.

Un evento sobrio, ma carico di significato, che quest'anno assume ancor più valore in un periodo storico in cui ricordare la nostra identità e i valori che hanno forgiato la nostra Repubblica è fondamentale. La partecipazione della comunità di Trinitapoli sarà un atto di forte coesione sociale e di rispetto per la memoria storica del nostro Paese.

Dettagli Cerimonia:

Data: 25 aprile 2025

Orari: 8:30 - Deposizione della Corona d’alloro al monumento a Salvo D'Acquisto Successivamente, omaggio alla memoria del Capitano Leone presso via Capitano Leone Conclusione presso il Municipio di Trinitapoli, Piazza Umberto I



Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, con un atteggiamento di rispetto e riflessione.