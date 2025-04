Sapore Perfetto festeggia 18 anni con il Giro d'Italia del Gusto a Conversano

CONVERSANO - Il prossimo 5 maggio, Sapore Perfetto – Pizzeria con Cucina – celebra il suo 18° anniversario con un evento speciale che vedrà protagonista una delle tappe più prestigiose di Il Giro d'Italia del Gusto. Organizzato dall’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, questo evento esclusivo si terrà a Conversano, un'occasione imperdibile per vivere una serata indimenticabile all'insegna della gastronomia di alta qualità.

Una Storia di Passione e Tradizione

Sapore Perfetto nasce nel 2007 grazie all’intuizione dei fratelli Domenico e Nicola Boccuzzi, che con la loro passione per la cucina italiana e il legame con il territorio hanno creato un punto di riferimento per tutti gli amanti della buona cucina. La pizzeria, che inizialmente rappresentava un piccolo angolo di cucina locale, è oggi un laboratorio di gusto dove tradizione e innovazione si fondono in piatti ricercati, specialmente quelli legati ai lievitati gourmet.

Nel corso degli anni, Sapore Perfetto ha conquistato i cuori dei baresi e non solo, diventando una realtà di successo grazie alla qualità della materia prima pugliese, un’attenzione meticolosa alla preparazione e un servizio che mette al centro il cliente. Con il passare del tempo, il locale è diventato molto più di una pizzeria, grazie alla continua ricerca e alla creatività dei suoi fondatori.

Il Giro d'Italia del Gusto: Un Evento Unico

La serata del 5 maggio sarà ancora più speciale grazie alla tappa dell’evento "Il Giro d'Italia del Gusto", che vedrà protagonisti alcuni dei più rinomati maestri pizzaioli d’Italia, tra cui Orazio Chiapparino e Michel Greco. Con la guida dei fratelli Boccuzzi, gli ospiti vivranno un percorso di degustazione esclusivo composto da sei portate, tutte dedicate ai lievitati gourmet. Ogni piatto sarà accompagnato da una selezione di vini che sapranno esaltare i sapori e le tradizioni del nostro paese.

L'evento rappresenta non solo una celebrazione del traguardo raggiunto da Sapore Perfetto, ma anche un'occasione unica per vivere un’esperienza enogastronomica straordinaria, all’insegna della qualità e della convivialità.

Un'Accoglienza Familiare e Inclusiva

Domenico e Nicola Boccuzzi sono riusciti a trasformare un progetto familiare in una realtà che ogni giorno si impegna a offrire qualcosa di speciale. Sapore Perfetto è un luogo dove ogni piatto racconta una storia, dove la cucina diventa un’esperienza condivisa, che accoglie e rispetta le esigenze di ogni ospite. La cura per la qualità e l’inclusività sono alla base della filosofia del locale, che propone anche opzioni senza glutine, per vegani, intolleranti al lattosio e allergici.

I Protagonisti del Successo

Domenico Boccuzzi, con la sua visione manageriale e creativa, ha saputo guidare l’evoluzione di Sapore Perfetto, portando il locale a diventare un esempio di innovazione e qualità nel panorama gastronomico pugliese. Nel 2021, è stato nominato "Ambasciatore del Gusto", un titolo che riconosce il suo impegno nell'educazione alimentare e nella promozione delle eccellenze italiane.

Nicola Boccuzzi, maestro pizzaiolo, è il cuore creativo dietro la preparazione dei piatti, con una forte inclinazione per la ricerca e lo sviluppo. Il suo impegno nella formazione e consulenza nel settore della ristorazione ha contribuito a fare di Sapore Perfetto un modello da seguire.

Un'Occasione da Non Perdere

Il 5 maggio si preannuncia come una serata straordinaria, una festa dedicata non solo al buon cibo ma anche alla condivisione, all’incontro e alla valorizzazione del territorio. "Sapore Perfetto" è più di un locale: è un'esperienza che celebra la cucina autentica e l'amore per la terra, con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Save the date e non perdere l'opportunità di partecipare a una tappa imperdibile del Giro d'Italia del Gusto, che celebra la tradizione, la passione e la qualità della gastronomia italiana!

Dettagli Evento:

Data: 5 maggio 2025

Location: Sapore Perfetto, Conversano (BA)

Programma: Degustazione di 6 portate con abbinamenti di vini, partecipazione dei maestri pizzaioli Orazio Chiapparino e Michel Greco

Orario: 20:00

Una serata per celebrare 18 anni di passione e tradizione gastronomica, da non perdere!