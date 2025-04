Un elefantino nella giungla della fantasia: a Foggia lo spettacolo che incanta il mondo

Il 10 e 11 maggio al Piccolo Teatro Impertinente va in scena “L’Elefantino”, con Bruno Cappagli. Un viaggio poetico per tutta la famiglia e un laboratorio sulla narrazione per educatori e appassionati.

Foggia – Una giungla incantata sta per crescere tra le quinte del Piccolo Teatro Impertinente, dove colori, suoni e storie prenderanno vita con “L’Elefantino”, uno spettacolo che ha fatto il giro del mondo e che il 10 e 11 maggio alle ore 17.00 chiuderà la rassegna teatrale per famiglie “Dentro la tasca di qualunque bambino”, curata da Asia Correra e Mario Mignogna.

Prodotto da La Baracca – Testoni Ragazzi di Bologna e interpretato da Bruno Cappagli – attore, regista e ambasciatore del teatro per l’infanzia – “L’Elefantino” è uno spettacolo pensato per i più piccoli, dai 3 anni in su, ma capace di incantare anche il pubblico adulto. Tra calzini che si trasformano in animali e melodie che evocano atmosfere africane, i bambini seguiranno le avventure di Bubu, un elefantino curioso e sognatore, in un viaggio che celebra la scoperta, la fantasia e l’arte del racconto.

Liberamente ispirato a un racconto di Rudyard Kipling, lo spettacolo è un inno poetico alla potenza dell'immaginazione e alla meraviglia del teatro. Al centro della scena, Bubu scopre l’utilità della sua proboscide tra tigri di stoffa, scimmie di lana e un universo di emozioni cucite con delicatezza narrativa e musicale.

Ma la magia non si ferma sul palcoscenico. In occasione dello spettacolo, la Piccola Compagnia Impertinente propone anche un evento formativo unico: il Laboratorio “Raccontare”, condotto dallo stesso Cappagli, che si terrà sabato 10 maggio dalle 19.00 alle 21.30 e domenica 11 maggio dalle 9.30 alle 13.00, sempre negli spazi del teatro di via Castiglione 49. Pensato per educatori, attori, insegnanti e appassionati di narrazione, il laboratorio esplorerà l’importanza delle storie nel processo educativo ed emotivo, intrecciando parola, musica e sensibilità poetica.

“Il bambino che ascolta una storia si sente confortato, perché quella storia è creatrice di senso”, afferma Cappagli, citando Wim Wenders. Ed è proprio questo il cuore pulsante di “L’Elefantino” e del laboratorio: il racconto come linguaggio universale e strumento di crescita.

“Siamo felici di concludere la stagione con questo doppio appuntamento – spiegano Correra e Mignogna –. Dopo aver portato il teatro nelle strade con ‘Tutti i colori portano a Foggia’, viaggiato nello spazio con ‘Sarabanda fra le stelle’ e rivisitato classici come Pinocchio, concludiamo il nostro percorso con uno spettacolo che parla direttamente all’anima”.

La stagione “Dentro la tasca di qualunque bambino”, ideata sotto la direzione artistica di Pierluigi Bevilacqua, si conferma un viaggio di emozioni e creatività, in cui piccoli oggetti si trasformano in portali verso mondi immaginari, sempre “a misura di bambino”.

INFO E PRENOTAZIONI

📞 329.3848435 – 0881.1961158

📧 info@piccolacompagniaimpertinente.com

DOVE

📍 Piccolo Teatro Impertinente – Via Castiglione 49, Foggia