Francavilla Fontana, nuovo regolamento sull’occupazione del suolo pubblico con dehors

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale è stato approvato il regolamento per l’occupazione del suolo pubblico con arredo urbano. - Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale è stato approvato il regolamento per l’occupazione del suolo pubblico con arredo urbano.





"Con questo regolamento – spiega l’Assessore alle Attività Produttive Carmine Sportillo – abbiamo voluto mettere ordine alle occupazioni di suolo pubblico da parte di bar, ristoranti e attività artigianali. Negli ultimi anni è cresciuto considerevolmente il numero di richieste con conseguente aumento di spazi occupati. Con le nuove regole contiamo di uniformare gli stili per incrementare la sicurezza e migliorare l’aspetto delle strade e delle piazze cittadine".





I destinatari del nuovo regolamento sono le attività commerciali, in particolare del settore della ristorazione, che richiedono l’occupazione di suolo pubblico per installare dehors, ombrelloni, tavolini e sedie. Il regolamento suddivide il territorio comunale in 3 ambiti, centro, espansione del centro storico e periferia. Fermo restando quanto previsto dalla normativa in termini di canone unico patrimoniale, il nuovo regolamento si concentra sugli aspetti funzionali ed estetici di questi spazi, con regole che cambiano in base all’ambito di appartenenza.





"La suddivisione in ambiti – prosegue l’Assessore Sportillo – è necessaria per rendere l’utilizzo degli spazi pubblici sostenibile nei diversi contesti. Il centro storico ha necessità molto diverse da quelle che può avere una via esterna".





Ogni attività che vorrà dotarsi di spazi nel centro storico e nelle zone limitrofe dovrà farlo adeguandone l’aspetto ad una delle tre tipologie indicate, ossia dehors aperto, semichiuso o chiuso, delimitando lo spazio di concessione con fioriere o altri elementi che non creino intralcio. In tutti i casi la struttura dovrà essere rimuovibile e realizzata in legno o in metallo in uno dei colori indicati nel regolamento.





"Le attività artigianali e del settore della ristorazione – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – hanno una funzione sociale importante, perché accolgono persone che decidono di stare insieme e trascorrere del tempo a Francavilla Fontana. È importante però superare le distorsioni dell’attuale sistema per migliorare la sicurezza e l’aspetto complessivo della Città. Dehors uniformi e con spazi ben delimitati, valorizzano il nostro patrimonio storico artistico aumentando l’attrattività delle attività stesse".