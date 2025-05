164° Anniversario dell’Esercito Italiano, celebrazioni ufficiali sul lungomare di Bari: le foto

ph_Ezio Cairoli

BARI – Si sono svolte questa mattina, in uno scenario suggestivo sul lungomare Nazario Sauro, le celebrazioni ufficiali per il 164° anniversario della fondazione dell’Esercito Italiano. Alla cerimonia hanno preso parte le più alte autorità civili, militari e religiose del territorio, in una cornice di grande partecipazione e solennità.

L’evento ha voluto rendere omaggio alla nascita dell’Esercito Italiano, istituito il 4 maggio 1861, solo pochi mesi dopo la proclamazione del Regno d’Italia, e al suo ruolo fondamentale nella difesa del Paese, nella tutela della pace e nel supporto alle emergenze nazionali e internazionali.

Durante la cerimonia, sono stati resi gli onori ai caduti con la deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato ai militari, seguita dall’esecuzione dell’Inno nazionale da parte della banda militare. Non sono mancati momenti di commozione e riconoscimento per l’impegno quotidiano dell’Esercito, con la consegna di onorificenze e encomi ad alcuni dei suoi membri più meritevoli.

Il pubblico, numeroso e composto anche da scolaresche, ha potuto assistere a una sfilata di reparti militari e a una mostra statica di mezzi e attrezzature in dotazione all’Esercito, tra cui veicoli tattici, mezzi sanitari e droni per le operazioni di sorveglianza.

A rendere ancora più speciale l’occasione, le immagini esclusive della cerimonia firmate dal fotografo barese Ezio Cairoli, che ha saputo cogliere con maestria lo spirito di solennità e fierezza dell’appuntamento.

credits_Ezio Cairoli