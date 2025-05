Malore alla guida, auto investe pedone e finisce contro alcune auto in sosta: paura a Bari

BARI – Attimi di paura questa mattina all’incrocio tra via Brigata Bari e via Dante, dove un uomo di circa 60 anni ha accusato un improvviso malore mentre era alla guida della sua auto. Perdendo il controllo del mezzo, ha travolto un pedone e si è schiantato contro alcune vetture parcheggiate lungo la strada.Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è arrivato il personale del 118, che ha tentato a lungo di rianimare l’uomo. Dopo vari minuti, i sanitari sono riusciti a stabilizzarlo e lo hanno trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni restano serie.Il pedone investito, fortunatamente ferito solo in modo lieve, è stato in grado di chiamare i soccorsi. Anche lui è stato assistito sul posto. Presente anche la Polizia, che ha avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità nella zona.