40 Anni di “Viaggio in Italia”: la fotografia contemporanea torna a casa a Bari

BARI – A quarant’anni dalla sua prima pubblicazione, Viaggio in Italia, progetto che ha rivoluzionato la fotografia italiana e consacrato un’intera generazione di autori, torna là dove tutto ebbe inizio:, che il 27 maggio ospiterà un evento celebrativo per presentare la ristampa in edizione facsimile del celebre volume.

Il libro, pubblicato per la prima volta nel 1984 da Il Quadrante, fu curato da Luigi Ghirri, insieme a Gianni Leone ed Enzo Velati, e raccoglieva gli sguardi di venti fotografi italiani chiamati a raccontare il Paese attraverso immagini capaci di catturare la quotidianità, il paesaggio e i mutamenti sociali dell’Italia di quegli anni.

Un ritorno carico di memoria

L’appuntamento è fissato per martedì 27 maggio, alle ore 17.30, nella sede della Pinacoteca al IV piano del Palazzo della Provincia, sul Lungomare Nazario Sauro. In quell’edificio, nel 1984, fu inaugurata per la prima volta la mostra collettiva Viaggio in Italia, sotto la direzione di Pina Belli D’Elia. Da lì, l’esposizione viaggiò attraverso numerose città italiane, lasciando un’impronta indelebile nella storia della fotografia contemporanea.

Una nuova edizione per un’opera fondamentale

La nuova edizione, pubblicata da Quodlibet nel 2024, è un facsimile fedele del catalogo originale. Comprende 86 fotografie selezionate dalle oltre 300 presenti nella mostra storica. Il volume è arricchito da un saggio di Arturo Carlo Quintavalle e uno scritto di Gianni Celati, con un design grafico firmato da Paola Borgonzoni Ghirri. Il progetto è curato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e dal Museo di Fotografia Contemporanea (MuFoCo), in collaborazione con l’Archivio Eredi di Luigi Ghirri.

Una tavola rotonda tra i protagonisti

Durante l’evento, ad ingresso libero fino a esaurimento posti, si terrà una tavola rotonda con alcuni dei protagonisti del progetto originario: Mario Cresci, Carlo Garzia, Adele Ghirri, Gianni Leone ed Enzo Velati, moderati da Matteo Balduzzi, curatore del Museo di Fotografia Contemporanea e co-curatore del volume.

A introdurre i lavori saranno:

Angelo Piero Cappello , Direttore Generale Creatività Contemporanea del MiC

Davide Rondoni , Presidente del MuFoCo

Vito Leccese , Sindaco della Città Metropolitana di Bari

Micaela Paparella, Consigliera delegata alla Pinacoteca metropolitana

Un progetto corale

40 Anni di Viaggio in Italia è promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e dal MuFoCo, in collaborazione con Archivio Eredi di Luigi Ghirri, Spazio Murat e Imago Plus.

INFO EVENTO

📅 Martedì 27 maggio 2025, ore 17.30

📍 Pinacoteca metropolitana “Corrado Giaquinto” – Lungomare Nazario Sauro 27, IV piano – Bari

🎟 Ingresso libero fino a esaurimento posti

Contatti per la stampa:

Museo di Fotografia Contemporanea

📩 ufficiostampa@mufoco.it | segreteria@volpesain.com