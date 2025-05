A Bari nasce “Ethnic Lab”: il laboratorio dove cucina etnica e cocktail si fondono in un’esperienza sensoriale tra gusto, arte e integrazione

Si chiama Ethnic Lab il nuovo laboratorio creativo che unisce, inaugurato a Bari all’interno diin via Ottavio Serena 35. Uno spazio innovativo in cui culture, sapori e profumi da tutto il mondo si incontrano in un’atmosfera che fonde arte, musica, inclusione sociale e sperimentazione gastronomica.

Tra i protagonisti del viaggio sensoriale offerto da Ethnic Lab ci sono i cocktail originali e dai nomi evocativi come Chega de Saudade, Thai Sour, Aztec Soup e Prime Vera, pensati per accompagnare i piatti della tradizione culinaria etnica con abbinamenti sorprendenti e bilanciati tra aromi esotici e tecniche di miscelazione d’avanguardia.

Una collaborazione tra formazione e integrazione

Il progetto è frutto della sinergia tra BarProject Academy, scuola barese attiva da oltre 15 anni nella formazione di bartender e professionisti dell’ospitalità, e l’associazione culturale Origens, promotrice del progetto “Ethnic Cook”, percorso di integrazione sociale e inserimento lavorativo per persone migranti attraverso la cucina.

«Claudio e io siamo due anime cosmopolite – racconta Ana Estrela, presidente di Origens e fondatrice di Ethnic Cook – e abbiamo voluto creare un luogo dove tradizione, innovazione e inclusione si fondono. Ethnic Lab è l’incontro tra il sapere delle cucine del mondo e la creatività del bartending moderno, con l’obiettivo di valorizzare le competenze di chi proviene da altri Paesi e offrire nuove opportunità attraverso la condivisione dei saperi.»

Una visione condivisa anche da Claudio Lepore, fondatore di BarProject Academy:

«In una città come Bari, da sempre crocevia di culture, Ethnic Lab rappresenta una risposta concreta ai temi dell’integrazione, trasformando il talento e la diversità in risorsa per il territorio.»

Un luogo di cultura e intrattenimento

Oltre alla cucina e ai cocktail, Ethnic Lab si propone come spazio culturale aperto al pubblico, attivo dal giovedì alla domenica dalle 17.30 alle 2.00, con un ricco programma di eventi musicali, mostre fotografiche e concerti dal vivo. Tra le esposizioni attualmente in corso, spiccano gli scatti del fotografo Michele Carnimeo, che contribuiscono ad arricchire l’esperienza multisensoriale del locale.

Un viaggio tra gusto e identità

Ethnic Lab è più di un laboratorio gastronomico: è un luogo di contaminazione positiva, dove i percorsi formativi diventano strumenti di inclusione e dove il cibo si fa linguaggio universale. Un progetto dinamico che parla alle nuove generazioni, agli appassionati di food culture e a chi crede nel potere della diversità come motore di crescita sociale.

Info e aggiornamenti su eventi e attività:

🌐 www.bplab.club

Un luogo da scoprire, assaporare e vivere. A Bari, l’integrazione ha il gusto speziato della cucina dal mondo e il profumo aromatico di un cocktail creato su misura.