Giurdignano Fest 2025: tre giorni di tartufo, cultura e storie nel cuore del Salento

Dal 30 maggio al 1 giugno l’antico borgo di Giurdignano ospita la Festa del Tartufo, un evento che celebra le molteplici anime del Salento attraverso incontri, degustazioni e percorsi esperienziali.

LECCE – Torna a Giurdignano, piccolo gioiello dell’entroterra salentino, la Festa del Tartufo – Giurdignano Fest, un appuntamento che si rinnova da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno per raccontare il territorio, la sua storia, le sue tradizioni e le sue eccellenze gastronomiche.

Promosso dai Comuni di Giurdignano e Caprarica di Lecce, in collaborazione con Puglia Expò, rete di chef, produttori e comunicatori del gusto, il festival propone un’immersione totale tra cibo, cultura e territorio. Per tre giorni, il borgo si trasforma in un laboratorio diffuso di idee e sapori, dove si intrecciano talk, workshop, degustazioni guidate e percorsi alla scoperta delle ricchezze locali.

L’evento è pensato per coinvolgere professionisti del settore, giornalisti, blogger e appassionati, con l’obiettivo di far conoscere le storie di chi quotidianamente custodisce le tradizioni, valorizza le micro-economie e si impegna per uno sviluppo sostenibile.

Le esperienze da non perdere

Tra le attività più attese ci sono la “Tartufo Experience”, alla ricerca del prezioso fungo ipogeo accompagnati da esperti tartufai e i loro cani, e il “Tour Megalitico & Oil Experience”, un’escursione tra dolmen e menhir con degustazione dei migliori oli extravergine d’oliva locali. Non mancherà la “Wine Experience”, occasione per conoscere vignaioli e produttori del territorio.

Il Palazzo Baronale di Giurdignano sarà il fulcro dell’evento, ospitando incontri con produttori, chef e ricercatori, approfondimenti su sostenibilità, tradizione e turismo responsabile. In Piazza Municipio e Piazza dei Caduti saranno attivi stand gastronomici dove assaporare e acquistare specialità locali, con un’attenzione particolare al tartufo.

Le parole delle istituzioni

«Il titolo di “Città del Tartufo”, condiviso con Caprarica, è un simbolo di identità e un’opportunità per valorizzare il Salento», afferma Monica Gravante, Sindaco di Giurdignano. «Questa collaborazione rafforza la nostra comunità e sostiene lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali legate al turismo.»

Paolo Greco, Sindaco di Caprarica di Lecce, sottolinea: «L’evento è una straordinaria occasione per promuovere un turismo lento, sostenibile e di qualità, capace di mettere al centro l’enogastronomia del nostro territorio.»

Il programma in breve

Venerdì 30 maggio

Wine Experience riservata a blogger e giornalisti

Workshop sul tartufo con esperti da Piemonte e Puglia

Degustazioni guidate con chef e produttori locali

Incontri culturali su arte e gastronomia

Sabato 31 maggio

Caccia al tartufo con cani lagotto

Convegno su “Città del Tartufo” e nuove strategie turistiche

Degustazioni di risotto al tartufo e pasta d’élite

Interviste a creativi e bartender locali

Domenica 1 giugno

Tour megalitico e degustazioni di olio

Workshop su economie e mercati del tartufo

Approfondimenti su formaggi, vini e tartufi locali

Presentazioni di libri e specialità gastronomiche

Per chi ama il Salento autentico, i suoi sapori unici e la sua storia millenaria, il Giurdignano Fest rappresenta un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza di gusto, cultura e territorio che unisce passato e futuro.

Per informazioni e dettagli: Comune di Giurdignano

Vuoi partecipare alla “Tartufo Experience” o scoprire i segreti dell’olio e del vino salentino? Preparati a un viaggio sensoriale nel cuore del Salento, tra sapori, storie e tradizioni da vivere insieme.