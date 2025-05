A Martignano torna il Premio Italymbas 2025: tre film in concorso per celebrare le lingue minoritarie

Il Premio Italymbas 2025 approda a Martignano con una serata di cinema e partecipazione attiva, all’insegna delle lingue minoritarie italiane. L’iniziativa si inserisce nel contesto della rassegna Evò ce Esù Visioni, promossa dalla Cooperativa sociale Open presso il Parco Palmieri, e rappresenta uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’anno per la Grecìa Salentina.

Il Premio Italymbas, nato nell’ambito del prestigioso Babel Film Festival di Cagliari, è assegnato da cinque giurie popolari territoriali costituite nei territori di minoranza linguistica riconosciuti dalla Legge 482/1999. A Martignano sarà proprio la giuria popolare della Grecìa Salentina – una delle cinque giurie italiane – a visionare e votare i tre film finalisti in concorso, contribuendo con il proprio giudizio all’assegnazione finale del premio, prevista per il 13 giugno a Cagliari.

I film in concorso

TILIPIRCHE – GRASSHOPPERS

di Francesco Piras | Italia, 2023 | 18’ | Fiction | Lingua: Sardo

In un piccolo paese sardo sconvolto da un’invasione di cavallette, un allevatore si trova ad affrontare la difficile eredità del mestiere, in un delicato passaggio generazionale. Un racconto potente che intreccia crisi ambientale e relazioni familiari.

SI VÎF – UNE VITE DE MUSICANT

di Dorino Minigutti | Italia, 2023 | 58’ | Documentario | Lingua: Friulano

Un ritratto intimo e toccante del cantautore friulano Gigi Maieron, tra ricordi dolorosi e momenti di poesia quotidiana. Una testimonianza profonda che attraversa la musica, la scrittura e la vita, immersa nel paesaggio della Carnia.

IMMER VERZEIHEN

di Gabriele Borghi e Davide Grotta | Italia, 2023 | 52’ | Documentario | Lingua: Dialetto tedesco/sudtirolese

La storia di Cristina Bernhard, donna resiliente cresciuta tra le montagne dell’Alto Adige, che ha dovuto ricostruirsi una vita lontano dal dolore e dagli abusi subiti in famiglia. Un viaggio personale di rinascita, che è anche racconto di una comunità.

Un premio per le lingue che resistono

Il Premio Italymbas è parte integrante del Babel Film Festival, in programma dall’8 al 13 giugno 2025 a Cagliari: 62 film in concorso, 34 lingue minoritarie rappresentate, 14 premi, 12 giurie e un ricco calendario di eventi, laboratori e incontri. Una vera e propria celebrazione delle lingue che resistono, vivono e raccontano il mondo da prospettive alternative, spesso marginali ma profondamente autentiche.

Partecipazione libera e gratuita

Tutti i cittadini interessati potranno partecipare come giurati popolari, contribuendo con il proprio voto alla selezione del vincitore. Un’occasione unica per vivere il cinema in maniera attiva, riconoscendo il valore della diversità linguistica e culturale.

📞 Info e iscrizioni: Info Point Parco Palmieri – Tel. 389.5544424

🎬 Ingresso libero – Inizio proiezioni ore 19.30

Martignano, cuore della Grecìa Salentina, si fa ancora una volta custode e promotore di un patrimonio linguistico e culturale che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.