A Monteroni di Lecce la 'Notte dei Tamburelli' accende l’estate del Salento al ritmo di centinaia di tamburelli

Una ronda spettacolare, da non perdere: Notte dei Tamburelli per vivere la musica popolare da protagonisti. Tutti i dettagli, in conferenza stampa, venerdì 23 maggio, a Palazzo Adorno, ore 11.00.





MONTERONI DI LECCE (LE) - Il 1° giugno, a Monteroni di Lecce, torna per la terza edizione, la "Notte dei Tamburelli", un evento da non perdere: centinaia di tamburellisti provenienti anche da tutta la puglia e non solo, una ronda travolgente, con Arneo Tambourine Project, Marco Rollo e Ivan Bonetti, Alla Bua, Serena D’Amato e le sue scuole di ballo, gli Sbandieratori e Musici Città di Oria e dj set finale di Vassa e Leone con stand gastronomici e area gluten free.





Organizzata dall'Associazione Helios di Monteroni di Lecce, la "Notte dei Tamburelli" sarà un fiume in piena di tamburelli, un eccezionale spettacolo di musica e tradizione per tutte le età. Presso l'area mercatale, la ronda più grande del Salento, promette una serata indimenticabile a tutti i partecipanti.





Notte dei Tamburelli si è posizionata, con le prime due edizioni, tra gli eventi imperdibili per gli amanti della musica popolare e per coloro che desiderano immergersi nella vera cultura salentina.





Tutti i dettagli saranno descritti, in conferenza stampa, venerdì 23 maggio 2025 a Palazzo Adorno alle ore 11.00. Interverranno in conferenza stampa: Maria Antonietta Ianne (Vice presidente Associazione Helios Monteroni di Lecce); Fiore Maggiulli (Maestro tamburellista e front man Alla Bua); Christian Casili (Consigliere regionale); Mariolina Pizzuto (Sindaco del Comune di Monteroni di Lecce); Ramona Visconti (Assessore alla Cultura e Turismo); Serena D’amato (Insegnante di pizzica); Referente Provincia di Lecce.