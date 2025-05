A Racale arriva lo Slow Food Day, una giornata di eventi per celebrare le attività e i progetti dell’Associazione in tutta Italia

Domenica 18 maggio a partire dalle ore 18:00 appuntamento presso Orto di Comunità all’interno del giardino di Palazzo d’Ippolito a Racale. Si terranno incontri, laboratori gratuiti per bambini ed un aperitivo.





RACALE (LE) - In occasione dello Slow Food Day, APS RacaleCam è lieta di annunciare che il progetto dell’Orto di Comunità, avviato due anni fa, è diventato il primo in provincia di Lecce ad entrare a far parte della rete degli Orti Slow Food. Per celebrare il traguardo, è in programma una giornata aperta alla comunità, con incontri, laboratori per bambini e un aperitivo finale condiviso. L’evento promosso in collaborazione con Slow Food Neretum e Slow Food Puglia è un’occasione per far conoscere i progetti e le attività che l’associazione della Chiocciola porta avanti anche a livello locale. Un incontro che serve a creare un momento di condivisione e che coinvolga i cittadini verso un obiettivo comune: la sostenibilità.





"Sono davvero molto felice ed orgogliosa di annunciare l’ingresso dell’Orto di Comunità di Racale “Seminare la Sostenibilità" nella rete degli Orti Slow Food, il primo in provincia di Lecce" queste le parole di MariaChiara Minoia presidente di Slow Food Neretum "Questo progetto incarna pienamente i valori che ci guidano: il coinvolgimento attivo della comunità, la promozione di stili di vita sani, l’educazione al cibo buono, pulito e giusto per tutti. L’Orto di Racale è un esempio virtuoso di rigenerazione urbana e sociale, capace di trasformare uno spazio pubblico trascurato in un bene comune vivo, condiviso e generativo".





Tra le attività in programma, particolare attenzione sarà riservata ai più piccoli con il laboratorio gratuito "Esploriamo i colori dell’orto con il Verdometro": un’attività ludico-educativa pensata per accompagnare i bambini alla scoperta dei colori e delle forme della natura. Attraverso il gioco e l’osservazione diretta dell’orto, i partecipanti saranno coinvolti in un vero e proprio viaggio sensoriale tra le tinte naturali che nutrono e raccontano il giardino. L’esperienza si aprirà con un momento di esplorazione libera all’interno dell’orto, durante il quale ogni bambino, con il proprio "verdometro" alla mano, sarà invitato a raccogliere elementi naturali che richiamano i colori presenti sullo strumento. Successivamente, ciascuno realizzerà il proprio verdometro personalizzato, utilizzando i materiali raccolti.Un’attività semplice ma ricca di significato, che stimola la curiosità, le capacità di osservazione e l’immaginazione, avvicinando i bambini al mondo vegetale in modo concreto, divertente e creativo.





"In un orto di comunità abbiamo costruito la risposta alla domanda del secolo: come stimolare e promuovere l’adozione di uno stile di vita sano ed a basso impatto ambientale? Siam partiti dalla rigenerazione di uno spazio pubblico sottoutilizzato lasciato all’incuria e al degrado per dar vita ad un progetto che dal basso facesse partecipare la cittadinanza stimolando un’azione collettiva di cura dei beni comuni" racconta Robert D’Alessandro presidente di Aps RacaleCam "L’Orto di Comunità ha i suoi pilastri nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, da qui qualche mese fa abbiamo costituito la Comunità Slow Food Seminare la Sostenibilità. Ci siamo sentiti parte, in modo naturale, del mondo Slow Food, una realtà internazionale che da oltre trent’anni promuove la sostenibilità, connettendo – proprio come facciamo anche noi – la coltivazione del cibo alla nutrizione e alla salute del pianeta. Inoltre, gli Orti di Comunità e gli Orti scolastici di Slow Food rappresentano oggi in Italia una delle più ampie reti di educazione in natura già esistenti: spazi preziosi in cui apprendere, condividere buone pratiche e costruire relazioni".





Il momento centrale della giornata sarà un incontro pubblico dedicato al racconto dell’esperienza dell’Orto di Comunità e alla sua recente adesione alla rete degli Orti Slow Food. A moderare l’incontro sarà il giornalista Valentino Interlandi, che guiderà il dialogo tra istituzioni e protagonisti del progetto.





Interverranno il sindaco di Racale, Antonio Salsetti, il presidente di Slow Food Puglia, Marco Dadamo, e la presidente di Slow Food Neretum, Mariachiara Minoia, insieme a Robert D’Alessandro, project manager dell’Orto di Comunità e presidente dell’associazione APS RacaleCam. Porteranno inoltre il loro contributo Valentina Letizia, biologa nutrizionista, Daniele Caro, agrotecnico, e Chiara Manni, responsabile della didattica, tutti membri attivi del progetto dell’Orto di Comunità.





Attraverso il confronto tra queste diverse voci, l’incontro offrirà l’occasione per riflettere sul valore sociale, ambientale e formativo dell’orto, mettendo in luce il lavoro svolto in questi due anni e le prospettive future di una realtà che continua a crescere.





La giornata si concluderà con un aperitivo conviviale, preparato nel rispetto dei principi Slow Food: buono, pulito e giusto. Sarà un’occasione per ritrovarsi attorno a un tavolo informale, condividere i sapori del territorio e continuare a dialogare in un clima di comunità e partecipazione. L’aperitivo, aperto a tutti i partecipanti, rappresenta il naturale proseguimento di un percorso che mette al centro la terra, il cibo e le relazioni umane. Un momento di festa e scambio, per assaporare il risultato concreto di un lavoro collettivo che unisce agricoltura, educazione e cittadinanza attiva.





L’evento fa parte di un ricco calendario di iniziative che si svolgono in contemporanea in tutte le regioni: degustazioni e Laboratori del Gusto che vedono protagonisti i Presìdi Slow Food, edizioni speciali dei Mercati della Terra, visite in azienda, passeggiate nella natura e incontri dedicati ai temi portanti nelle piazze, nei Locali Amici del Socio, nelle aziende dei produttori dei Presìdi e dei Mercati della Terra, insieme ai Cuochi e ai Pizzaioli dell’Alleanza.





Questi appuntamenti testimoniano la consapevolezza che deve essere alla base delle scelte che compiamo ogni giorno: dagli acquisti che facciamo, ai vestiti che indossiamo, ai modi che scegliamo per spostarci da un luogo all’altro, alle visioni che abbiamo di come creare una relazione buona, pulita, giusta e sana tra donne, uomini e natura.





Visita questa pagina per scoprire tutti gli eventi intorno a te: https://www.slowfood.it/slow-food-day/