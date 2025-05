Ceglie Messapica, presentazione del libro 'Cronache da Meridania' di Stefano Palmisano

- Proseguono gli eventi nella città di Ceglie Messapica: giovedì 15 maggio, alle ore 18:30, presso il Salone del MAAC in via Enrico De Nicola n°1, verrà presentato il libro "Cronache da Meridania" (Giazira Scritture, 2024) di Stefano Palmisano in dialogo con Rosaria Magrì.