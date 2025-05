“Road to Battiti 2025”: traffico e sosta limitati a Bari sabato 17 maggio per le riprese del video musicale

Dalle ore 8:00 alle 20:00, sarà consentito il transito, all’interno del perimetro urbano delimitato da via Brigata Regina, via Brigata Bari, via Capruzzi, via Oberdan, via Di Vagno, lungomare Nazario Sauro, lungomare Di Crollalanza, piazza IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, corso Vittorio Veneto, ai mezzi della società Music Art Management srl (portata > 3,5 tonnellate), previa comunicazione delle targhe alla sala operativa della Polizia Locale.