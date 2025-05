Taranto, i candidati sindaco a confronto sulla cultura: appuntamento domenica 11 maggio al Teatro Orfeo

Un confronto pubblico per mettere al centro lae la suanei programmi elettorali dei candidati sindaco alle elezioni amministrative del Comune di Taranto. È l’obiettivo dell’incontro in programma, presso il, uno dei luoghi culturali più simbolici e rappresentativi della città.

L’iniziativa, aperta al pubblico con ingresso libero, è organizzata dall’Associazione di promozione sociale “La Bottega delle Idee” ETS, in collaborazione con la proprietà del Teatro Orfeo. In vista delle consultazioni elettorali del 25 e 26 maggio, i candidati avranno la possibilità di illustrare la propria visione strategica sulla cultura, presentando i progetti, le idee e gli investimenti previsti nei rispettivi programmi amministrativi.

Il format prevede tempi di esposizione paritari e ben definiti, garantiti da un sistema di domande imparziali e prive di riferimenti politici, in un clima di dialogo aperto, chiaro e costruttivo. L’incontro punta a riportare il dibattito politico tra la gente, favorendo il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle realtà culturali e associative del territorio.

Il tema scelto non è casuale: la cultura non è solo integrazione e coesione sociale, ma anche una leva importante di sviluppo economico e occupazionale, specie in un territorio come quello tarantino, ricco di storia, creatività e potenzialità inespresse.

Attiva dal 2007, l’associazione “La Bottega delle Idee” ETS è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a numerosi albi regionali e comunali legati alla promozione sociale, alla cooperazione internazionale e alla diffusione della cultura dei diritti umani. Il suo impegno a favore della partecipazione civica e della promozione culturale è oggi più che mai attuale e fondamentale in una città che guarda al futuro con ambizione e desiderio di riscatto.

Appuntamento quindi domenica 11 maggio alle 10:30 al Teatro Orfeo, per un momento di confronto autentico sul futuro culturale di Taranto.