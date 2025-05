Adelfia, ennesimo incidente sulla circonvallazione: auto si ribalta, ferito lievemente il conducente

Ancora un incidente sulla, teatro ormai frequente di sinistri stradali. Questa mattina un’, per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Fortunatamente, il conducente del veicolo è rimasto ferito in maniera lieve e non sarebbe in pericolo di vita.