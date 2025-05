Admo Puglia, i ragazzi dell'Einaudi di Foggia firmano la campagna di comunicazione con Gianmarco Saurino

FOGGIA - “Una bellissima esperienza, dal punto di vista creativo, ma anche e soprattutto dal punto di vista educativo, perché abbiamo potuto vivere da vicino l’attività, l’impegno e la passione dei volontari di Admo”: sono i ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi” di Foggia a firmare la campagna di comunicazione di Admo Puglia con Gianmarco Saurino, l’attore pugliese che già a marzo scorso ha condiviso la mission e i valori dell’associazione iscrivendosi al Registro Italiana Donatori Midollo Osseo, mediante kit salivare, proprio presso l’IISS Einaudi.

Con questa iniziativa si rinnova così il legame tra Admo Puglia e i ragazzi di Puglia, già protagonisti su tutto il territorio regionale di due distinte progettualità riservate agli istituti superiori e alle università. Ed è proprio a quest’ultimo target che si indirizza la campagna di comunicazione progettata dala classe IV AT del corso di Grafica e Comunicazione sezione Tecnico. Dallo studio alla progettazione grafica, dagli scatti fotografici alla scrittura dei body copy: sotto la guida degli insegnanti Dina Battiante e Pio Pazienza tutti i ragazzi della classe hanno contribuito alla costruzione dei messaggi approvati e condivisi dal vice presidente di Admo Puglia Antonio Placentino e dall’ufficio comunicazione dell’associazione. In particolare Giuseppe Ferrazzano e Cristian Rinaldi hanno curato la grafica, David Scrobowski e Gabriele XXX gli scatti fotografici. Menzione speciale per l’allieva Chiara Gesualdi che, assieme allo stesso Gianmarco Saurino, è diventata testimonial della campagna.

I poster, declinati in quattro soggetti differenti, saranno distribuiti presso le scuole e le università e hanno, ovviamente, l’obiettivo di contribuire ad aumentare il numero degli iscritti al Registro Donatori Midollo Osseo, obiettivo dell’impegno quotidiano dei volontari di Admo Puglia: un invito a donare speranza, a donare vita e ad entrare a far parte di una grande community.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.admopuglia.it e sui canali social di Admo Puglia.

L’Associazione Donatori Midollo Osseo è nata per volontà di un gruppo di persone fortemente motivate a creare, anche in Italia, una valida banca dati di donatori volontari ed ha come scopo principale quello di informare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere la leucemia e altre neoplasie del sangue attraverso la donazione del midollo osseo e del trapianto.

La sede Admo Puglia è stata fondata nel 1992 e da 30 anni ha lo scopo di promuovere la donazione di midollo osseo e CSE, volontaria, gratuita, anonima, responsabile e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.