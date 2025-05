Aeroporti di Puglia ospita la presentazione del Fact Book ICCSAI-ITSM 2025

BARI – Sarà l’aeroporto di Bari a ospitare, il prossimo 27 giugno, la presentazione ufficiale del Fact Book ICCSAI-ITSM 2025, lo studio annuale a cura dell’ICCSAI – International Center for Competitiveness Studies in the Aviation Industry e dell’Italian Transport Strategy Monitor (ITSM), coordinato dal prof. Stefano Paleari.

Promossa da Aeroporti di Puglia, main sponsor dell’iniziativa, in collaborazione con la Regione Puglia, la giornata rappresenta un appuntamento di rilievo per l’intero comparto del trasporto aereo europeo e italiano. Un riconoscimento alla crescita costante della rete aeroportuale pugliese, oggi considerata tra le eccellenze del sistema nazionale.

Il Fact Book ICCSAI è una pubblicazione di riferimento per operatori e istituzioni, che analizza ogni anno i principali dati e trend dell’aviazione civile in Europa: domanda e offerta di trasporto, tariffe, network, rotte, regolazione e prospettive infrastrutturali. L’obiettivo è fornire una base solida e aggiornata per orientare le scelte strategiche dell’intero ecosistema del trasporto aereo.

Nel corso dell’incontro – che vedrà la partecipazione dei principali stakeholder del settore, dai vertici aeroportuali europei ai rappresentanti istituzionali – si discuterà del ruolo strategico del trasporto aereo nello sviluppo economico, occupazionale e territoriale, con particolare attenzione alla sostenibilità, all’innovazione e alla resilienza del settore di fronte ai cambiamenti geopolitici e globali.

Tra i temi centrali dell’edizione 2025:

lo sviluppo sostenibile degli aeroporti come motore di crescita;

la necessità di investimenti infrastrutturali per fronteggiare la crescente domanda globale di mobilità;

l’adeguamento delle normative europee per garantire sicurezza, efficienza e competitività;

la valorizzazione del trasporto aereo come asset strategico per la coesione territoriale e la connettività delle aree più periferiche.

“La scelta di ospitare in Puglia la presentazione del Fact Book 2025 – fanno sapere da Aeroporti di Puglia – conferma la centralità del nostro sistema aeroportuale nel panorama nazionale. Siamo orgogliosi di contribuire attivamente al dibattito sul futuro della mobilità aerea, in un momento storico in cui la capacità di adattarsi, innovare e investire è cruciale per garantire competitività e sostenibilità.”

Con il traffico passeggeri mondiale in costante crescita, la giornata del 27 giugno si preannuncia come un’occasione fondamentale per riflettere sulle sfide e le opportunità del settore, ribadendo il ruolo del trasporto aereo come leva per lo sviluppo economico e l’inclusione territoriale, anche in ottica post-pandemica.