Una passeggiata tra natura e inclusione: il Bar Sociale Alimenta e WWF Salento insieme per una visita guidata con colazione nella Foresta Urbana di Lecce

LECCE - Una mattina tra natura, relazioni e scoperta: il prossimo 23 maggio, a partire dalle ore 9:00, la Foresta Urbana di Lecce apre i suoi sentieri a una speciale visita guidata condotta da una guida abilitata del WWF Salento. Prima di scoprire i segreti del posto, i partecipanti inizieranno ad immergersi nella natura gustando una colazione a cura del Bar Sociale Alimenta, così da iniziare la giornata all’insegna della condivisione e della scoperta. L’iniziativa è rivolta principalmente alla popolazione over 65, ma è aperta a tutti, nell’ottica di promuovere un’esperienza intergenerazionale.L’evento è organizzato dai volontari del Servizio Civile Ambientale del nodo Salento della Rete “Sale della Terra”, nell’ambito del progetto “Cammini Generativi”: un percorso di eco-turismo intergenerazionale che mira a creare occasioni di incontro tra generazioni diverse, attraverso esperienze in riserve naturali e luoghi di particolare interesse ambientale. In questo senso, la Foresta Urbana è stata scelta proprio perché rappresenta un vero e proprio polmone verde della città, un angolo di natura ancora poco conosciuto, ma ricco di meraviglie e misteri. Tra le sue peculiarità: la suggestiva Via Gaia, un cespuglio di alloro cresciuto fino a trasformarsi in un albero di oltre cinque metri, frutteti con specie autoctone e un orto curato con passione.Il Bar Sociale Alimenta di Lecce, che curerà la colazione, è un progetto promosso da “Sale della Terra” e rappresenta un modello virtuoso di inclusione lavorativa. Undici baristi con disabilità, dallo scorso novembre, supportati da tre tutor, sono i protagonisti di questo spazio accogliente situato nella “Palazzina Basaglia” in Via Egidio Reale a Lecce, che ogni giorno promuove relazioni, autonomia e crescita personale e sociale. In tal senso, l’iniziativa è una preziosa occasione di scambio e rete tra realtà che lavorano ogni giorno per la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio.Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme un’esperienza di inclusione e scoperta, alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti – e troppo spesso sottovalutati – di Lecce.Per info e prenotazioni: +39 327 980 3133